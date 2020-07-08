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Крым изучит вопрос строительства прямой ж/д ветки от Керчи к Симферополю
Крым подготовит технико-экономическое обоснование строительства прямой железной дороги от Керчи к Симферополю, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:05
джанкой
сергей аксенов (политик)
керчь
симферополь
республика крым
экономика
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джанкой, сергей аксенов (политик), керчь, симферополь, республика крым, экономика

Крым изучит вопрос строительства прямой ж/д ветки от Керчи к Симферополю

16:05 08.07.2020
1939
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкГорода России. Керчь
Города России. Керчь
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Крым подготовит технико-экономическое обоснование строительства прямой железной дороги от Керчи к Симферополю, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Сейчас железная дорога от Керчи к Симферополю проходит через город Джанкой на севере Крыма. Большая часть ее одноколейная, а ветка от Керчи до Джанкоя не электрифицирована.
"Мы изучаем возможность строительства железной дороги от Керчи до Симферополя. Готовим технико-экономическое обоснование. Я не готов сказать, будет ли реализован этот проект. Только после того, как будут изучены все возможности, стоимость и окупаемость проекта, только тогда будет принято решение", - сказал Аксенов журналистам.
По его словам, существующая дорога удлиняет путь от Керчи до Симферополя, есть и проблемы с пропускной способностью.
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30 июня, 15:16
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ДжанкойСергей Аксенов (политик)КерчьСимферопольРеспублика КрымЭкономика
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