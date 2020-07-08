Крым изучит вопрос строительства прямой ж/д ветки от Керчи к Симферополю

"Мы изучаем возможность строительства железной дороги от Керчи до Симферополя. Готовим технико-экономическое обоснование. Я не готов сказать, будет ли реализован этот проект. Только после того, как будут изучены все возможности, стоимость и окупаемость проекта, только тогда будет принято решение", - сказал Аксенов журналистам.