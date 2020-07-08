https://ria.ru/20200708/1574066287.html
Крым изучит вопрос строительства прямой ж/д ветки от Керчи к Симферополю
Крым подготовит технико-экономическое обоснование строительства прямой железной дороги от Керчи к Симферополю, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:05
2020-07-08T16:05
джанкой
сергей аксенов (политик)
керчь
симферополь
республика крым
экономика
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джанкой
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джанкой, сергей аксенов (политик), керчь, симферополь, республика крым, экономика