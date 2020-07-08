В Башкирии бывшего кассира и ее мужа будут судить по делу о краже

"Установлено, что присвоение денежных средств совершалось в период с сентября 2017 по май 2019 годов. В одних случаях женщина выносила похищенные деньги из офиса, в других – передавала мужу в кассе банка. Ущерб составил более 25 миллионов рублей. По данным, полученным из букмекерских организаций, выяснилось, что значительную часть денег мужчина потратил на ставках", - сказала Волк.

В мае прошлого года Хайруллина узнала, что в банке предстоит ревизия, и поняла, что недостача будет выявлена. Похитив около одного миллиона рублей из кассы, вместе с двумя дочерьми они выехали из дома, несколько дней жили в лесу и, бросив автомобиль, уехали в Казань на такси, говорится в релизе.