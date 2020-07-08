В Башкирии бывшего кассира и ее мужа будут судить по делу о краже

УФА, 8 июл - РИА Новости. Башкирские полицейские завершили расследование уголовного дела против кассирши и ее мужа, похитивших более 25 миллионов рублей из банка в Салавате, материалы направлены в суд, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В конце мая 2019 года жительница Салавата Луиза Хайруллина, работавшая старшим кассиром в отделении Россельхозбанка, исчезла с мужем и двумя дочками, а в банке выявили недостачу более 20 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". В начале июля полиция вычислила съемную квартиру в Казани, в которой они скрывались всей семьей. Хайруллину поместили под стражу, а ее мужа, который проигрывал ворованное на ставках, отправили под домашний арест.
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"Установлено, что присвоение денежных средств совершалось в период с сентября 2017 по май 2019 годов. В одних случаях женщина выносила похищенные деньги из офиса, в других – передавала мужу в кассе банка. Ущерб составил более 25 миллионов рублей. По данным, полученным из букмекерских организаций, выяснилось, что значительную часть денег мужчина потратил на ставках", - сказала Волк.
В мае прошлого года Хайруллина узнала, что в банке предстоит ревизия, и поняла, что недостача будет выявлена. Похитив около одного миллиона рублей из кассы, вместе с двумя дочерьми они выехали из дома, несколько дней жили в лесу и, бросив автомобиль, уехали в Казань на такси, говорится в релизе.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего кассира одного из банков Салавата и ее мужа… Следователь… завершил расследование уголовного дела и с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направил его в Салаватский городской суд", - добавила Волк.
Хайруллина обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата), ее муж, которого полиция считает организатором преступления, - также по части 3 статьи 33 УК РФ.
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