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В Подмосковье с 2022 года дома оснастят интеллектуальными счетчиками
В Московской области с 2022 года все дома оснастят умными приборами учета, передает телеканал "360". РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:05
2020-07-08T16:05
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости.
В Московской области с 2022 года все дома оснастят умными приборами учета, передает телеканал "360"
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Отмечается, что интеллектуальные счетчики позволят областным жителям видеть все показания онлайн. При этом у пользователей появится возможность менять тарифы дистанционно, а действующий счетчик обновлять не придется.
Глава регионального минэнерго Александр Самарин рассказал, что есть три группы тарифов на электроэнергию. Они разделяются в зависимости от времени потребления.
"До 1 января 2022 года решения по их установке компании будут принимать вместе с органами исполнительной власти", – отметил министр.
Предполагается, что до конца 2020 года в областных домах установят от двух до двух с половиной миллиона приборов учета. Их будут менять по мере поломки оборудования.