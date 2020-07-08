Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200708/1574066202.html
В Подмосковье с 2022 года дома оснастят интеллектуальными счетчиками
В Московской области с 2022 года все дома оснастят умными приборами учета, передает телеканал "360". РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:05
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574065881_0:69:2994:1753_1400x0_80_0_0_368d4a9ede8862251808123e67a51446.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574065881_0:69:2994:1753_1400x0_80_0_0_368d4a9ede8862251808123e67a51446.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574065881_74:0:2805:2048_1400x0_80_0_0_72afe8774388beb3d680c6721f5a0988.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574065881_415:0:2463:2048_1400x0_80_0_0_b64d59ee230c5318b504af39554666c2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)

В Подмосковье с 2022 года дома оснастят интеллектуальными счетчиками

16:05 08.07.2020
503
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСчетчик учета электроэнергии
Счетчик учета электроэнергии
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Московской области с 2022 года все дома оснастят умными приборами учета, передает телеканал "360".
Отмечается, что интеллектуальные счетчики позволят областным жителям видеть все показания онлайн. При этом у пользователей появится возможность менять тарифы дистанционно, а действующий счетчик обновлять не придется.
Глава регионального минэнерго Александр Самарин рассказал, что есть три группы тарифов на электроэнергию. Они разделяются в зависимости от времени потребления.
"До 1 января 2022 года решения по их установке компании будут принимать вместе с органами исполнительной власти", – отметил министр.
Предполагается, что до конца 2020 года в областных домах установят от двух до двух с половиной миллиона приборов учета. Их будут менять по мере поломки оборудования.
200000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
Рекомендуем
Природа Московской области
В Подмосковье площадь заказника увеличилась до 2424 гектаров
Женщина играет с детьми на улице
Фраза "завышенные требования жителей" уйдет из лексикона чиновников
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
Власти: нагрузка на транспорт Подмосковья возвращается на прежний уровень
Студенты на занятиях
В подмосковных колледжах станет больше бюджетных мест в 2020 году
Российский инвестиционный форум. День второй
Александр Никитин вручил семье из Уварова медаль "За любовь и верность"
Виды Тюмени
В Тюменской области создан совет по культуре муниципальных образований
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде открылся сервис экспресс-доставки продуктов
Медик на входе в красную зону ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой
Узбекистан полностью переходит в "красную" зону по COVID-19
Мужчина за компьютером
Власти Подмосковья назвали самые востребованные профессии в регионе
Лес
Тюменская область получила 10 беспилотников для охраны лесов
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
"Норникель" оспорил размер вреда от разлива топлива
Мясо птицы
Росстат сообщил о росте цен на курятину
Григорий Рапота
Рапота рассказал о трудностях при согласовании взаимного признания виз
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
Союзное государство готово содействовать диалогу России и Украины
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Матвиенко оценила вероятность пожизненного сенаторства Медведева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:22В подмосковной Рузе более 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы
01:00В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтепродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
23:22Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля
23:15Киев инициировал проведение заседания рабочей группы по Донбассу
Лента новостейМолния