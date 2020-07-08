В Подмосковье с 2022 года дома оснастят интеллектуальными счетчиками

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Московской области с 2022 года все дома оснастят умными приборами учета, передает телеканал В Московской области с 2022 года все дома оснастят умными приборами учета, передает телеканал "360"

Отмечается, что интеллектуальные счетчики позволят областным жителям видеть все показания онлайн. При этом у пользователей появится возможность менять тарифы дистанционно, а действующий счетчик обновлять не придется.

Глава регионального минэнерго Александр Самарин рассказал, что есть три группы тарифов на электроэнергию. Они разделяются в зависимости от времени потребления.

"До 1 января 2022 года решения по их установке компании будут принимать вместе с органами исполнительной власти", – отметил министр.