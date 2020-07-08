В Волгоградской области пожар на пшеничном поле перекинулся на дома

ВОЛГОГРАД/МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Около десятка домов горят в хуторе Княжеский-2 в Около десятка домов горят в хуторе Княжеский-2 в Волгоградской области , сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС

До этого было известно, что у хутора загорелось поле с пшеницей, после чего огонь перекинулся на жилые дома и хозяйственные построки. Площадь пожара - 100 гектара.

"Горит порядка десяти домов. Жителей хутора эвакуируют, их размещают в пунктах временного размещения", - рассказали в пресс-службе.

В свою очередь в пресс-службе МЧС РФ агентству рассказали, что всего в хуторе около 50 домов, в которых живет 84 человека. Пострадавших при пожаре на данный момент нет, жителей эвакуировали.