https://ria.ru/20200708/1574065987.html
В Крыму не выявили массовых случаев заражения COVID-19 среди туристов
Массовых случаев заражения коронавирусной инфекцией среди приезжающих в Крым туристов нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:00
2020-07-08T16:14
туризм
новости - туризм
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей аксенов (политик)
республика крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573944677_0:331:3053:2048_1400x0_80_0_0_a97546945e0f41d51aa0a91cc340d717.jpg
https://ria.ru/20200707/1574025187.html
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573944677_0:331:3053:2048_1400x0_80_0_0_a97546945e0f41d51aa0a91cc340d717.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573944677_320:0:3051:2048_1400x0_80_0_0_7bcf8d84c327bc0bc4238df1708d7930.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573944677_661:0:2709:2048_1400x0_80_0_0_83be6a48b0e45be21ecfb60f675e7c21.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), республика крым, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости.
Массовых случаев заражения коронавирусной инфекцией среди приезжающих в Крым
туристов нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов
.
"Массовых случаев заражения среди туристов нет, и, как динамику, говорить о том, что приезжие сегодня массово завозят коронавирус, у нас тоже таких сообщений нет", - сказал Аксенов журналистам.
По его словам, крымская система здравоохранения полностью готова к приему отдыхающих.
"Существуют расхожие мнения врачей и специалистов, что вирус при температуре воздуха выше 25 градусов слабо размножается, слабо делится. У нас температура под 30 градусов регулярно. Не могу гарантировать, но мы надеемся, что это тоже остановит распространение коронавируса", - почеркнул Аксенов.
Всего в республике зарегистрированы 804 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 596 человек, умерли 33 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.