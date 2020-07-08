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В Крыму не выявили массовых случаев заражения COVID-19 среди туристов
Массовых случаев заражения коронавирусной инфекцией среди приезжающих в Крым туристов нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:14
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), республика крым, общество

В Крыму не выявили массовых случаев заражения COVID-19 среди туристов

16:00 08.07.2020 (обновлено: 16:14 08.07.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на набережной в Ялте
Отдыхающие на набережной в Ялте
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Массовых случаев заражения коронавирусной инфекцией среди приезжающих в Крым туристов нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Массовых случаев заражения среди туристов нет, и, как динамику, говорить о том, что приезжие сегодня массово завозят коронавирус, у нас тоже таких сообщений нет", - сказал Аксенов журналистам.
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По его словам, крымская система здравоохранения полностью готова к приему отдыхающих.
"Существуют расхожие мнения врачей и специалистов, что вирус при температуре воздуха выше 25 градусов слабо размножается, слабо делится. У нас температура под 30 градусов регулярно. Не могу гарантировать, но мы надеемся, что это тоже остановит распространение коронавируса", - почеркнул Аксенов.
Всего в республике зарегистрированы 804 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 596 человек, умерли 33 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
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