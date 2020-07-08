В Крыму не выявили массовых случаев заражения COVID-19 среди туристов

Отдыхающие на набережной в Ялте

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Массовых случаев заражения коронавирусной инфекцией среди приезжающих в Массовых случаев заражения коронавирусной инфекцией среди приезжающих в Крым туристов нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов

"Массовых случаев заражения среди туристов нет, и, как динамику, говорить о том, что приезжие сегодня массово завозят коронавирус, у нас тоже таких сообщений нет", - сказал Аксенов журналистам.

По его словам, крымская система здравоохранения полностью готова к приему отдыхающих.

"Существуют расхожие мнения врачей и специалистов, что вирус при температуре воздуха выше 25 градусов слабо размножается, слабо делится. У нас температура под 30 градусов регулярно. Не могу гарантировать, но мы надеемся, что это тоже остановит распространение коронавируса", - почеркнул Аксенов.

Всего в республике зарегистрированы 804 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 596 человек, умерли 33 человека.