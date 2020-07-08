https://ria.ru/20200708/1574065922.html
Банки указали на недостатки поправок в закон о потребкредите
Ассоциация российских банков (АРБ) направила в Госдуму свои замечания к поправкам к закону о потребкредите, принятие которых планируется в первом чтении,... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:28
2020-07-08T16:28
ассоциация российских банков
госдума рф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/147505/86/1475058670_0:246:3082:1980_1400x0_80_0_0_5075a3bd25d1ecade80fa945b6873104.jpg
https://ria.ru/20200708/1574034551.html
https://ria.ru/20200708/1574034273.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/147505/86/1475058670_0:246:3082:1980_1400x0_80_0_0_5075a3bd25d1ecade80fa945b6873104.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/147505/86/1475058670_273:0:3004:2048_1400x0_80_0_0_64ef3545e8d0780dabaa3b16de389206.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/147505/86/1475058670_614:0:2662:2048_1400x0_80_0_0_deb1b8c5540ea9b7845fc88f7ffa369f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ассоциация российских банков, госдума рф, экономика
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости.
Ассоциация российских банков (АРБ
) направила в Госдуму
свои замечания к поправкам к закону о потребкредите, принятие которых планируется в первом чтении, говорится в сообщении АРБ.
В частности, предложено обратить внимание на условия, которые обязывают заемщика обеспечить наличие на счете неснижаемого остатка суммы, достаточной для погашения платежа, предусмотренного договором (графиком платежей), в день, не являющийся днем совершения очередного платежа.
"Подобные условия изредка включаются отдельными кредиторами в условия кредитного договора. Однако они были признаны судебной практикой необоснованными. В случае выявления данного факта кредитор получает замечание или прямое предписание об изменении таких условий как от Роспотребнадзора, так и от Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России", - подчеркивают в АРБ.
Более того, это может спровоцировать перечисление заемщиком денежных средств непосредственно в день погашения кредита, что с учетом техники межбанковских расчетов не обеспечит зачисления средств в день исполнения обязательств заемщика и искусственно приведет к просрочке исполнения обязательств, уверены в ассоциации.
Также законопроект предусматривает порядок обозначения полной стоимости кредита в договоре потребительского кредита (займа). В соответствии с законопроектом, полная стоимость кредита должна быть указана в процентах годовых с точностью до третьего знака после запятой.
"По нашему мнению, это приведет к необходимости доработки банками программного обеспечения, что повлечет для них дополнительные затраты, которые в конечном итоге будут компенсированы заемщиками. Однако каких-либо дополнительных гарантий для заемщика предлагаемая норма не предоставляет", - уверены в АРБ.