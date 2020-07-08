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Банки указали на недостатки поправок в закон о потребкредите
Ассоциация российских банков (АРБ) направила в Госдуму свои замечания к поправкам к закону о потребкредите, принятие которых планируется в первом чтении,... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:28
ассоциация российских банков
госдума рф
экономика
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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60
ассоциация российских банков, госдума рф, экономика

Банки указали на недостатки поправок в закон о потребкредите

16:28 08.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВ банке
В банке
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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В банке. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ассоциация российских банков (АРБ) направила в Госдуму свои замечания к поправкам к закону о потребкредите, принятие которых планируется в первом чтении, говорится в сообщении АРБ.
В частности, предложено обратить внимание на условия, которые обязывают заемщика обеспечить наличие на счете неснижаемого остатка суммы, достаточной для погашения платежа, предусмотренного договором (графиком платежей), в день, не являющийся днем совершения очередного платежа.
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"Подобные условия изредка включаются отдельными кредиторами в условия кредитного договора. Однако они были признаны судебной практикой необоснованными. В случае выявления данного факта кредитор получает замечание или прямое предписание об изменении таких условий как от Роспотребнадзора, так и от Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России", - подчеркивают в АРБ.
Более того, это может спровоцировать перечисление заемщиком денежных средств непосредственно в день погашения кредита, что с учетом техники межбанковских расчетов не обеспечит зачисления средств в день исполнения обязательств заемщика и искусственно приведет к просрочке исполнения обязательств, уверены в ассоциации.
Также законопроект предусматривает порядок обозначения полной стоимости кредита в договоре потребительского кредита (займа). В соответствии с законопроектом, полная стоимость кредита должна быть указана в процентах годовых с точностью до третьего знака после запятой.
"По нашему мнению, это приведет к необходимости доработки банками программного обеспечения, что повлечет для них дополнительные затраты, которые в конечном итоге будут компенсированы заемщиками. Однако каких-либо дополнительных гарантий для заемщика предлагаемая норма не предоставляет", - уверены в АРБ.
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