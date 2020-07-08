Банки указали на недостатки поправок в закон о потребкредите

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ассоциация российских банков ( Ассоциация российских банков ( АРБ ) направила в Госдуму свои замечания к поправкам к закону о потребкредите, принятие которых планируется в первом чтении, говорится в сообщении АРБ.

В частности, предложено обратить внимание на условия, которые обязывают заемщика обеспечить наличие на счете неснижаемого остатка суммы, достаточной для погашения платежа, предусмотренного договором (графиком платежей), в день, не являющийся днем совершения очередного платежа.

"Подобные условия изредка включаются отдельными кредиторами в условия кредитного договора. Однако они были признаны судебной практикой необоснованными. В случае выявления данного факта кредитор получает замечание или прямое предписание об изменении таких условий как от Роспотребнадзора, так и от Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России", - подчеркивают в АРБ.

Более того, это может спровоцировать перечисление заемщиком денежных средств непосредственно в день погашения кредита, что с учетом техники межбанковских расчетов не обеспечит зачисления средств в день исполнения обязательств заемщика и искусственно приведет к просрочке исполнения обязательств, уверены в ассоциации.

Также законопроект предусматривает порядок обозначения полной стоимости кредита в договоре потребительского кредита (займа). В соответствии с законопроектом, полная стоимость кредита должна быть указана в процентах годовых с точностью до третьего знака после запятой.