В Татарстане загорелся фасад торгового центра

"В 15.05 мск 8 июля… поступило сообщение о задымлении в ТЦ "Панорама" на улице Ленина, 100, Альметьевска. Силы и средства Альметьевского пожарно-спасательного гарнизона направлены по автоматическому вызову №2", - сказал представитель ведомства журналистам.

По его словам, в 15.15 пожар был локализован, пострадавших и погибших нет.

Альметьевск называют нефтяной столицей Татарстана. "Панорама" - единственный торгово-развлекательный центр города. Он расположен на центральной улице, по соседству с офисами федеральных компаний. В нем располагается более 130 магазинов, фудкорт, три ресторана, трехзальный кинотеатр, развлекательная зона. Есть открытая парковка на 700 машиномест. Посещаемость в будние дни в ТЦ оценивают в 10-13 тысяч человек.