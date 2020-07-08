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В Татарстане загорелся фасад торгового центра
Торговый центр "Панорама" загорелся в среду днём в Альметьевске, пожар удалось быстро локализовать, никто не пострадал, сообщили в главном управлении МЧС по... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:55
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика татарстан (татарстан)
альметьевск
происшествия
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республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан), альметьевск, происшествия

В Татарстане загорелся фасад торгового центра

15:55 08.07.2020
1343
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ
© РИА Новости
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
КАЗАНЬ, 8 июл - РИА Новости. Торговый центр "Панорама" загорелся в среду днём в Альметьевске, пожар удалось быстро локализовать, никто не пострадал, сообщили в главном управлении МЧС по Татарстану.
"В 15.05 мск 8 июля… поступило сообщение о задымлении в ТЦ "Панорама" на улице Ленина, 100, Альметьевска. Силы и средства Альметьевского пожарно-спасательного гарнизона направлены по автоматическому вызову №2", - сказал представитель ведомства журналистам.
По его информации, пожарно-спасательные подразделения выяснили, что загорелся фасад здания, возникло плотное задымление.
"Здание было закрыто, ТЦ не работал, внутри находилась охрана", - уточнил представитель МЧС.
По его словам, в 15.15 пожар был локализован, пострадавших и погибших нет.
Альметьевск называют нефтяной столицей Татарстана. "Панорама" - единственный торгово-развлекательный центр города. Он расположен на центральной улице, по соседству с офисами федеральных компаний. В нем располагается более 130 магазинов, фудкорт, три ресторана, трехзальный кинотеатр, развлекательная зона. Есть открытая парковка на 700 машиномест. Посещаемость в будние дни в ТЦ оценивают в 10-13 тысяч человек.
Сотрудники противопожарной службы МЧС России
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Татарстан (Татарстан)АльметьевскПроисшествия
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