https://ria.ru/20200708/1574065748.html
В Татарстане загорелся фасад торгового центра
Торговый центр "Панорама" загорелся в среду днём в Альметьевске, пожар удалось быстро локализовать, никто не пострадал, сообщили в главном управлении МЧС по... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:55
2020-07-08T15:55
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика татарстан (татарстан)
альметьевск
происшествия
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https://ria.ru/20200708/1574065350.html
республика татарстан (татарстан)
альметьевск
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564960048_0:401:2782:1966_1400x0_80_0_0_79a2bb4b97e94af75e28ddc6e512a933.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан), альметьевск, происшествия
КАЗАНЬ, 8 июл - РИА Новости.
Торговый центр "Панорама" загорелся в среду днём в Альметьевске
, пожар удалось быстро локализовать, никто не пострадал, сообщили в главном управлении МЧС
по Татарстану.
"В 15.05 мск 8 июля… поступило сообщение о задымлении в ТЦ "Панорама" на улице Ленина, 100, Альметьевска. Силы и средства Альметьевского пожарно-спасательного гарнизона направлены по автоматическому вызову №2", - сказал представитель ведомства журналистам.
По его информации, пожарно-спасательные подразделения выяснили, что загорелся фасад здания, возникло плотное задымление.
"Здание было закрыто, ТЦ не работал, внутри находилась охрана", - уточнил представитель МЧС.
По его словам, в 15.15 пожар был локализован, пострадавших и погибших нет.
Альметьевск называют нефтяной столицей Татарстана. "Панорама" - единственный торгово-развлекательный центр города. Он расположен на центральной улице, по соседству с офисами федеральных компаний. В нем располагается более 130 магазинов, фудкорт, три ресторана, трехзальный кинотеатр, развлекательная зона. Есть открытая парковка на 700 машиномест. Посещаемость в будние дни в ТЦ оценивают в 10-13 тысяч человек.