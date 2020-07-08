Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200708/1574065697.html
В МЧС предупредили о грозе и сильном ветре в Саратовской области
Жителей Саратовской области предупреждают о грозе, граде и ветре с порывами до 26 метров в секунду в среду, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:54
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
саратовская область
саратов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_0:206:3027:1909_1400x0_80_0_0_044c2af0be711afee3fbaa78f40b80e6.jpg
https://ria.ru/20200708/1574060322.html
саратовская область
саратов
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_0:206:3027:1909_1400x0_80_0_0_044c2af0be711afee3fbaa78f40b80e6.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_296:0:3027:2048_1400x0_80_0_0_2d0f8274ff54e7ff98909288f7d90c8d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_979:0:3027:2048_1400x0_80_0_0_6cb5309662084f2845e23df4e32865b9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратовская область, саратов, общество

В МЧС предупредили о грозе и сильном ветре в Саратовской области

15:54 08.07.2020
52
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Нашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото
САРАТОВ, 8 июл - РИА Новости. Жителей Саратовской области предупреждают о грозе, граде и ветре с порывами до 26 метров в секунду в среду, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
"В ближайшие один-два часа с сохранением до конца суток 8 июля местами по Саратовской области ожидается комплекс метеоявлений: гроза в сочетании со шквалистым усилением ветра до 26 метров в секунду, ливень, град", - говорится в сообщении.
В настоящее время в Саратове 37 градусов жары.
Сочи
Вчера, 14:45
Жителей Сочи предупредили о сильном дожде с грозой и ветром
002000
Обсудить 0
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Саратовская областьСаратовОбщество
Рекомендуем
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
Кравцов рассказал об апробации сервиса видеокоммуникаций для школ
Геленджик
Новый источник для водоснабжения Геленджика будут искать на Кубани
Отдыхающие на набережной в Ялте
В Крыму не выявили массовых случаев заражения COVID-19 среди туристов
Пассажирский самолет в небе
Узбекистан отменил четыре вывозных рейса из России
Президент РФ Владимир Путин
Путин поблагодарил Си Цзиньпина за направление делегации на парад Победы
Здание Государственной Думы РФ
ГД поддержала проект о квотах мигрантам с учетом обстановки в регионах
Самолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
Вывозной рейс доставит 79 россиян из Ташкента в Москву
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
В Волгоградской области пожар на пшеничном поле перекинулся на дома
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат объяснил, почему Ефремов отказался от признательных показаний
Пленарное заседание Государственной Думы
В Госдуме проанализируют выполнение поручений президента
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов оценил ситуацию с коронавирусом в Крыму
Пенсионер из Канады Майкл Батт с чеком на миллион канадских долларов
Ошибка кассирши сделала пенсионера миллионером
Российский инвестиционный форум. День второй
Александр Никитин вручил семье из Уварова медаль "За любовь и верность"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле не видят "тренда" на задержание журналистов
Здание Эрмитажа и Александровская колонна на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Эрмитаж временно сократил список льготных категорий посетителей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:22В подмосковной Рузе более 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы
01:00В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтепродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
23:22Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля
23:15Киев инициировал проведение заседания рабочей группы по Донбассу
Лента новостейМолния