Новый источник для водоснабжения Геленджика будут искать на Кубани

Отмечается, что бесперебойное снабжение курорта на 50% зависит от Троицкого магистрального водопровода, на 50% – от собственного водозабора в поселке Дивноморском. При этом существующий источник пресной воды – Дивноморский водозабор – загружен на 100% и не имеет резерва. Из-за отсутствия осадков на протяжении нескольких месяцев этот источник не подпитывался, сейчас остановлено порядка 20 из 35 скважин. Власти города обратились к жителям с просьбой экономить воду в условиях жары и засухи.