https://ria.ru/20200708/1574065545.html
Новый источник для водоснабжения Геленджика будут искать на Кубани
Новый источник будут искать на Кубани для стабильного водоснабжения Геленджика, жителей которого просят экономить воду из-за жары и засухи, сообщает... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:50
2020-07-08T15:50
геленджик
краснодарский край
общество
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геленджик
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геленджик, краснодарский край, общество
СОЧИ, 8 июл - РИА Новости.
Новый источник будут искать на Кубани для стабильного водоснабжения Геленджика
, жителей которого просят экономить воду из-за жары и засухи, сообщает администрация Краснодарского края
.
По поручению губернатора в Геленджике проведут инженерно-геологические изыскания нового источника водоснабжения.
Отмечается, что бесперебойное снабжение курорта на 50% зависит от Троицкого магистрального водопровода, на 50% – от собственного водозабора в поселке Дивноморском. При этом существующий источник пресной воды – Дивноморский водозабор – загружен на 100% и не имеет резерва. Из-за отсутствия осадков на протяжении нескольких месяцев этот источник не подпитывался, сейчас остановлено порядка 20 из 35 скважин. Власти города обратились к жителям с просьбой экономить воду в условиях жары и засухи.
"По поручению губернатора жителям организован подвоз воды. Но для кардинального решения проблемы глава региона поставил задачу проработать альтернативные варианты обеспечения курорта бесперебойным водоснабжением – горожане, гости курорта не должны зависеть от запасов воды только Дивноморского водозабора", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для этого планируется провести инженерно-геологические изыскания по строительству нового водозабора в районе села Пшада. Необходимо оценить возможности подачи воды от нового источника, а также способ укладки новых линий до поселка Дивноморского, откуда уже будет питаться весь курорт.