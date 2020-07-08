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В Волгоградской области загорелось поле пшеницы и жилые дома
Пшеничное поле и жилые дома горят в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:47
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоградская область
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоградская область, происшествия

В Волгоградской области загорелось поле пшеницы и жилые дома

15:47 08.07.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС России
Сотрудники противопожарной службы МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пшеничное поле и жилые дома горят в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в МЧС России.
"Поступило сообщение о возгорании в Михайловском районе, населенном пункте Княженский 2. По прибытию было установлено: происходит горение пшеницы. Общая площадь поля, ориентировочно, 100 гектаров", - сказал собеседник.
В 14.05 загорелись жилые дома и хозяйственные постройки. Население хутора эвакуируют, пострадавших нет, добавил он.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Волгоградская областьПроисшествия
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