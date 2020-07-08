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ГД поддержала проект о квотах мигрантам с учетом обстановки в регионах
Госдума в среду приняла в первом чтении проект, по которому правительство будет определять порядок распределения квот в регионах на проживание иностранцев и лиц РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:46
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россия, госдума рф, общество

ГД поддержала проект о квотах мигрантам с учетом обстановки в регионах

15:46 08.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Госдума в среду приняла в первом чтении проект, по которому правительство будет определять порядок распределения квот в регионах на проживание иностранцев и лиц без гражданства с учетом миграционной обстановки.
Проект был внесен в Госдуму кабмином России.
"Правила определения квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в Российской Федерации, а также порядок распределения указанной квоты соответствующими комиссиями, формируемыми в субъектах Российской Федерации, утверждаются правительством Российской Федерации", - говорится в тексте законопроекта.
Как указывается в пояснительной записке к проекту, сейчас порядок распределения квоты в субъектах РФ не определен. Подчеркивается, что предлагаемый законопроектом подход позволит распределять квоту среди иностранцев с учетом миграционной обстановки в субъекте, наличия или отсутствия оснований для отказа в выдаче иностранному гражданину разрешения на временное проживание.
"Проектом федерального закона предусмотрено вступление его в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования, что обусловлено необходимостью принятия нормативных правовых актов в данной сфере", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
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