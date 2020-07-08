ГД поддержала проект о квотах мигрантам с учетом обстановки в регионах

Как указывается в пояснительной записке к проекту, сейчас порядок распределения квоты в субъектах РФ не определен. Подчеркивается, что предлагаемый законопроектом подход позволит распределять квоту среди иностранцев с учетом миграционной обстановки в субъекте, наличия или отсутствия оснований для отказа в выдаче иностранному гражданину разрешения на временное проживание.