В Ростове-на-Дону вдоль реки Темерник появятся прогулочные зоны

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июл – РИА Новости. Прогулочные зоны, велодорожки и площадки отдыха у воды появятся вдоль реки Темерник в Прогулочные зоны, велодорожки и площадки отдыха у воды появятся вдоль реки Темерник в Ростове-на-Дону до конца текущего года, сообщил журналистам первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

С 2019 года в Ростове-на-Дону ведется расчистка участка русла реки Темерник протяженностью 8,5 километра, который является последним нерасчищенным участком реки из 18 километров, протекающих в черте города. Мероприятия проводятся в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология". Завершить работы планируется к концу 2020 года

"Работы по расчистке движутся к завершению. Осталось порядка 800 метров, но они самые сложные, поскольку требуют работы в стесненных условиях – по берегам находятся садовые товарищества, требуется строительство коллектора", - сказал Гончаров. Он добавил, что ключевым звеном оздоровления бассейна реки Темерник является обустройство ее прибрежной территории.

"Был определен участок, подходящий под благоустройство, так называемая "первая миля" - территория между зоопарком и мостом по улице Шеболдаева протяженностью 2,1 километра. Работы там уже начаты, завершить их планируется в конце текущего года", - отметил Гончаров.