Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область
Ростовская область
https://ria.ru/20200708/1574065276.html
В Ростове-на-Дону вдоль реки Темерник появятся прогулочные зоны
Прогулочные зоны, велодорожки и площадки отдыха у воды появятся вдоль реки Темерник в Ростове-на-Дону до конца текущего года, сообщил журналистам первый... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:45
ростовская область
ростовская область
ростов-на-дону
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461866_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_f839b76e9b433f7b5b664b72786f50b1.jpg
https://ria.ru/20200708/1574063955.html
https://ria.ru/20200702/1573818333.html
ростовская область
ростов-на-дону
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461866_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_f839b76e9b433f7b5b664b72786f50b1.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461866_170:0:2901:2048_1400x0_80_0_0_a33b6629c8c274a6fc9388200ed5f3ab.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461866_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_fa976eb913627ec9593509ce0a7f33b0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростовская область, ростов-на-дону, общество

В Ростове-на-Дону вдоль реки Темерник появятся прогулочные зоны

15:45 08.07.2020
68
© Сергей ПивоваровВид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
© Сергей Пивоваров
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июл – РИА Новости. Прогулочные зоны, велодорожки и площадки отдыха у воды появятся вдоль реки Темерник в Ростове-на-Дону до конца текущего года, сообщил журналистам первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.
С 2019 года в Ростове-на-Дону ведется расчистка участка русла реки Темерник протяженностью 8,5 километра, который является последним нерасчищенным участком реки из 18 километров, протекающих в черте города. Мероприятия проводятся в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология". Завершить работы планируется к концу 2020 года
Темерницкий мост в Ростове-на-Дону
Вчера, 15:28
В Ростове-на-Дону зафиксировали температурный рекорд
"Работы по расчистке движутся к завершению. Осталось порядка 800 метров, но они самые сложные, поскольку требуют работы в стесненных условиях – по берегам находятся садовые товарищества, требуется строительство коллектора", - сказал Гончаров. Он добавил, что ключевым звеном оздоровления бассейна реки Темерник является обустройство ее прибрежной территории.
"Был определен участок, подходящий под благоустройство, так называемая "первая миля" - территория между зоопарком и мостом по улице Шеболдаева протяженностью 2,1 километра. Работы там уже начаты, завершить их планируется в конце текущего года", - отметил Гончаров.
Он уточнил, что на прибрежной территории реки планируется провести озеленение, причем крупномерными деревьями, обустроить велодорожки, прогулочную зону и площадки отдыха у воды. В перспективе территория "первой мили" будет объединена со "второй милей" - парком Дружбы – и "нулевой милей" - Ботаническим садом. В итоге в регионе будет создана уникальная рекреационная зона – непрерывный экологический парк.
Сотрудник МЧС РФ
2 июля, 21:44
В центре Ростова-на-Дону локализовали пожар
000000
Обсудить 0
Ростовская областьРостовская областьРостов-на-ДонуОбщество
Рекомендуем
Геленджик
Новый источник для водоснабжения Геленджика будут искать на Кубани
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время открытия памятника благоверным Петру и Февронии Муромским в Пензе
В Пензе открыли памятник Петру и Февронии Муромским
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону зафиксировали температурный рекорд
Самолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
Вывозной рейс доставит 79 россиян из Ташкента в Москву
Вячеслав Югай
Гендиректора "Газпром трансгаз Нижний Новгород" заподозрили во взятке
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
На Сахалине коронавирус за сутки выявили у 69 человек
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
Кравцов рассказал об апробации сервиса видеокоммуникаций для школ
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
ЕР выдвинула действующего главу Ростовской области на выборы губернатора
Зрительный зал
В Москве с 1 августа разрешат открыть театры
Здание Государственной Думы РФ
ГД поддержала проект о квотах мигрантам с учетом обстановки в регионах
Пассажирский самолет в небе
Вывозной рейс из Мали прибыл в Тюмень
В здании Государственной Думы РФ
Госдума может принять закон об отчуждении территорий 23 июля
Крым
Минобороны построит трубопровод для переброски воды к Симферополю
Андрей Клишас
Проект о территориальной целостности России могут принять до конца июля
Минск
Рапота: инвесторов интересует проект ВСМ Петербург — Гамбург через Минск
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:22В подмосковной Рузе более 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы
01:00В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтепродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
23:22Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля
23:15Киев инициировал проведение заседания рабочей группы по Донбассу
Лента новостейМолния