https://ria.ru/20200708/1574065171.html
В Московской области уличные мероприятия могут разрешить с 27 июля
Проведение массовых уличных мероприятий в Московской области могут разрешить с 27 июля, сообщил министр культуры Подмосковья Елена Харламова. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:42
2020-07-08T15:42
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коронавирусы
московская область (подмосковье)
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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