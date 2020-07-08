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В Московской области уличные мероприятия могут разрешить с 27 июля
Проведение массовых уличных мероприятий в Московской области могут разрешить с 27 июля, сообщил министр культуры Подмосковья Елена Харламова. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:42
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Московской области уличные мероприятия могут разрешить с 27 июля

15:42 08.07.2020
262
© РИА Новости / Максим БлиновМосковская область
Московская область
© РИА Новости / Максим Блинов
Московская область. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Проведение массовых уличных мероприятий в Московской области могут разрешить с 27 июля, сообщил министр культуры Подмосковья Елена Харламова.
"Есть уверенность, что все-таки где-то с 27 июля у нас появится возможность проведения массовых уличных мероприятий на территории Московской области", - сказала Харламова на пресс-конференции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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