Аксенов оценил ситуацию с коронавирусом в Крыму

В Крыму за последние четыре дня зарегистрирован 81 случай заболевания коронавирусом, из них только за 4 июля эта цифра достигла рекордных 38 инфицированных за сутки человек.

"Связано это с тем, что заражение произошло в конкретном очаге. В данном случае - в строительном городке была обнаружена инфекция. Всех рабочих определили на карантин в этом же строительном городке, по сути, в режиме обсервации. Все находилось в замкнутом пространстве. Мы ожидали, что там будет большое число заражений, но в рамках одного очага, это не по всей республике Крым и не разнос широкомасштабный инфекции, а локальная ситуация", - сказал Аксенов журналистам.