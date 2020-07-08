https://ria.ru/20200708/1574065036.html
Аксенов оценил ситуацию с коронавирусом в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что резкий рост выявления новых случаев коронавируса связан с одним полностью локализованным очагом, а не с широкомасштабным... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:39
2020-07-08T15:51
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости.
Глава Крыма Сергей Аксенов
заявил, что резкий рост выявления новых случаев коронавируса
связан с одним полностью локализованным очагом, а не с широкомасштабным разносом инфекции на полуострове.
В Крыму за последние четыре дня зарегистрирован 81 случай заболевания коронавирусом, из них только за 4 июля эта цифра достигла рекордных 38 инфицированных за сутки человек.
"Связано это с тем, что заражение произошло в конкретном очаге. В данном случае - в строительном городке была обнаружена инфекция. Всех рабочих определили на карантин в этом же строительном городке, по сути, в режиме обсервации. Все находилось в замкнутом пространстве. Мы ожидали, что там будет большое число заражений, но в рамках одного очага, это не по всей республике Крым и не разнос широкомасштабный инфекции, а локальная ситуация", - сказал Аксенов журналистам.
По его словам, на данный момент в режиме обсервации находятся 300 строителей.
"Не исключено, что могут быть еще новые заражения", - подчеркнул Аксенов.
Всего в республике зарегистрировано 804 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 596 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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