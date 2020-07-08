На Кубани сильные дожди привели к подтоплениям

"В Краснодаре, Геленджике и Темрюкском районе местами произошло скопление воды в низменных участках. В Геленджике наблюдалось скопление воды по части Центральной набережной", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в краевой столице поступило семь заявок на откачку воды с проезжей части и низменных участков.

"В Темрюкском районе в станице Голубицкой зафиксировано формирование смерча в море с последующим выходом его на сушу. Повреждены только ограждение и два временных навеса, перевернуты шезлонги", - отмечается в сообщении.