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На Кубани сильные дожди привели к подтоплениям
Сильные дожди привели к подтоплению улиц в Краснодаре, Геленджике, Темрюкском районе Кубани, в станице Голубицкой на берег с моря вышел смерч, сообщает ГУ МЧС... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:40
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодар
краснодарский край
темрюкский район
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодар, краснодарский край, темрюкский район, происшествия

На Кубани сильные дожди привели к подтоплениям

15:39 08.07.2020 (обновлено: 15:40 08.07.2020)
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© Кадр видео очевидца, опубликованного на странице "Юг. МБХ медиа"Смерч в Краснодарском крае
Смерч в Краснодарском крае
© Кадр видео очевидца, опубликованного на странице "Юг. МБХ медиа"
Смерч в Краснодарском крае. Архивное фото
СОЧИ, 8 июл - РИА Новости. Сильные дожди привели к подтоплению улиц в Краснодаре, Геленджике, Темрюкском районе Кубани, в станице Голубицкой на берег с моря вышел смерч, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В среду на смену жаркой засушливой погоде на Кубань пришли сильные дожди.
"В Краснодаре, Геленджике и Темрюкском районе местами произошло скопление воды в низменных участках. В Геленджике наблюдалось скопление воды по части Центральной набережной", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в краевой столице поступило семь заявок на откачку воды с проезжей части и низменных участков.
Сочи
Вчера, 14:59
В Сочи спрогнозировали формирование смерчей над морем
"В Темрюкском районе в станице Голубицкой зафиксировано формирование смерча в море с последующим выходом его на сушу. Повреждены только ограждение и два временных навеса, перевернуты шезлонги", - отмечается в сообщении.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КраснодарКраснодарский крайТемрюкский районПроисшествия
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