В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 64 224

Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске. Архивное фото

Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске

© Sputnik / Виктор Толочко Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске

МИНСК, 8 июл - РИА Новости. Число официально зарегистрированных случаев Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 Белоруссии за минувшие сутки выросло на 221, до 64 224, умерли еще семь человек, всего скончались 443 пациента, сообщила в среду пресс-служба минздрава республики.

По данным на вторник, число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Белоруссии составило 64 003, всего сообщалось о 436 умерших. Ранее максимальный прирост случаев инфицирования в стране за сутки достигал 973, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 300. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней.

"Зарегистрированы 64 224 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведены 1 087 245 тестов", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 443 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".

"В Беларуси на 8 июля выздоровели и выписаны 52 854 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19", - подчеркивается в сообщении. Это на 952 больше, чем днем ранее.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.