Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200708/1574064834.html
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 64 224
Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за минувшие сутки выросло на 221, до 64 224, умерли еще семь человек, всего скончались 443... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
александр лукашенко
воз
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569748376_0:86:3072:1814_1400x0_80_0_0_aceac82c0e0087a028ef9a140cafada7.jpg
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569748376_0:86:3072:1814_1400x0_80_0_0_aceac82c0e0087a028ef9a140cafada7.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569748376_290:0:3021:2048_1400x0_80_0_0_f9d9298a854d36430abcec84f5f39522.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569748376_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_86689c08d085daf5d80f56ec8ca3031a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, александр лукашенко, воз, белоруссия, в мире

В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 64 224

15:38 08.07.2020
472
© Sputnik / Виктор ТолочкоМашина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске. Архивное фото
МИНСК, 8 июл - РИА Новости. Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за минувшие сутки выросло на 221, до 64 224, умерли еще семь человек, всего скончались 443 пациента, сообщила в среду пресс-служба минздрава республики.
По данным на вторник, число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Белоруссии составило 64 003, всего сообщалось о 436 умерших. Ранее максимальный прирост случаев инфицирования в стране за сутки достигал 973, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 300. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
"Зарегистрированы 64 224 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведены 1 087 245 тестов", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 443 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".
"В Беларуси на 8 июля выздоровели и выписаны 52 854 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19", - подчеркивается в сообщении. Это на 952 больше, чем днем ранее.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
010110
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАлександр ЛукашенкоВОЗБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Председатель КНР Си Цзиньпин во время заседания Всекитайского собрания народных представителей в Пекине
Си Цзиньпин поздравил Путина с успешным голосованием по поправкам
Филиал Азот ОАО ОХК УРАЛХИМ в городе Березники
"Уралхим" остановил предприятие в Пермском крае из-за загрязнения реки
Таллин
Эстония ожидает от Еврокомиссии дополнительной оценки безопасности БелАЭС
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов оценил ситуацию с коронавирусом в Крыму
Канье Уэст
Канье Уэст переболел COVID-19
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
На Сахалине коронавирус за сутки выявили у 69 человек
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином
Московская область
В Московской области уличные мероприятия могут разрешить с 27 июля
Смерч в Краснодарском крае
На Кубани сильные дожди привели к подтоплениям
Пассажирский самолет Boeing 777
Нидерланды закрыли границы для въезжающих из Сербии и Черногории
ВИЧ атакует клетку человека
Ученые сообщили о третьем вероятном пациенте в мире, излечившемся от ВИЧ
Роман Головченко
Премьер Белоруссии оценил экономическую ситуацию в стране
Машина службы скорой помощи в США
В США выявили 60 тысяч новых случаев COVID-19
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в рамках саммита БРИКС
Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы защиты суверенитета
Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда
В Киеве на митинге мужчина бросил в Порошенко пачку фальшивых купюр
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:22В подмосковной Рузе более 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы
01:00В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтепродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
23:22Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля
23:15Киев инициировал проведение заседания рабочей группы по Донбассу
Лента новостейМолния