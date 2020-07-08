https://ria.ru/20200708/1574064734.html
"Уралхим" остановил предприятие в Пермском крае из-за загрязнения реки
"Уралхим", один из крупнейших в России производителей минеральных удобрений, решил остановить работу предприятия "Азот" в Пермском крае из-за загрязнения реки... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:37
2020-07-08T16:02
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
уралхим
березники
пермский край
происшествия
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березники
пермский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уралхим, березники, пермский край, происшествия
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости.
"Уралхим
", один из крупнейших в России производителей минеральных удобрений, решил остановить работу предприятия "Азот" в Пермском крае
из-за загрязнения реки Кама хлоридами кальция, компания также обратилась в природоохранные органы, говорится в сообщении "Уралхима".
"Компания "Уралхим" приняла решение остановить работу филиала "Азот" (город Березники
, Пермский край) из-за резкого превышения содержания хлоридов кальция в реке Кама, откуда осуществляет забор воды для производства удобрений", - говорится в сообщении.
Производитель отмечает, что загрязнение водного объекта, которое фиксируется в течение 7 и 8 июля, угрожает безопасной работе технологического оборудования завода. "Уралхим" обратился в природоохранные органы власти с просьбой незамедлительно провести расследование данного инцидента и установить причину загрязнения Камы", - добавляет компания.
Так, руководство компании приняло решение о направлении обращений в Березниковскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Управление Росприроднадзора по Пермскому краю, Западно-Уральское управление Ростехнадзора, ГУ МЧС России по Пермскому краю, а также администрацию города Березники "с целью принятия срочных мер по нормализации ситуации, проведения соответствующих проверочных мероприятий на предмет установления факта нарушения действующего законодательства и привлечения к ответственности виновных лиц".
"Уралхим" отмечает, что содержание хлоридов кальция в воде регламентировано и нормативно-правовыми актами, и внутренними технологическими регламентами, оно контролируется аккредитованной лабораторией филиала "Азот". "Вследствие вынужденной остановки филиал "Азот" несет значительные убытки", - указывается в сообщении.
ОХК "Уралхим" занимает второе место в мире и первое в РФ по производству аммиачной селитры. Среди производственных активов компании - филиал "Азот" (Пермский край), филиал "ПМУ" (Пермь), филиал "КЧХК" (Кировская область) и "Воскресенские минеральные удобрения" (Подмосковье). Основным бенефициаром "Уралхима" является предприниматель Дмитрий Мазепин.