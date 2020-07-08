https://ria.ru/20200708/1574064617.html
Ученые сообщили о третьем вероятном пациенте в мире, излечившемся от ВИЧ
Житель Бразилии стал третьим человеком в мире, излечившимся от ВИЧ, сообщил журнал Science. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:35
2020-07-08T17:34
открытия - риа наука
бразилия
вич
наука
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1
бразилия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
открытия - риа наука, бразилия, вич, наука
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости.
Житель Бразилии
стал третьим человеком в мире, излечившимся от ВИЧ
, сообщил журнал Science
.
При этом ученые подчеркивают, что для окончательного подтверждения выздоровления ему необходимо сдать еще некоторые анализы.
Излечившийся — 36-летний мужчина, который, чтобы сохранить в тайне личные данные, попросил называть его "пациентом из Сан-Паулу".
Он прошел курс приема агрессивной комбинации антиретровирусных препаратов в сочетании с никотинамидом, что позволило уменьшить количество вирусных частиц в его организме до нуля. В марте прошлого года он прекратил терапию, с тех пор ВИЧ в его крови не обнаружили.
В большинстве случаев отказ от антиретровирусных препаратов приводит к росту вирусных частиц в течение нескольких недель, однако у "пациента из Сан-Паулу" этого не произошло. Более того, антитела к ВИЧ у него также упали до крайне низкого уровня. Как отмечает издание, это может значить, что в лимфоузлах и кишечнике очистились инфицированные клетки. Тем не менее врачам еще предстоит провести соответствующие исследования.
До этого было известно лишь о двух пациентах, излечившихся от ВИЧ, им обоим делали пересадку костного мозга во время лечения от рака.