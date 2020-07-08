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Ученые сообщили о третьем вероятном пациенте в мире, излечившемся от ВИЧ
Житель Бразилии стал третьим человеком в мире, излечившимся от ВИЧ, сообщил журнал Science. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T17:34
открытия - риа наука
бразилия
вич
наука
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
открытия - риа наука, бразилия, вич, наука

Ученые сообщили о третьем вероятном пациенте в мире, излечившемся от ВИЧ

15:35 08.07.2020 (обновлено: 17:34 08.07.2020)
11982
© Pincus, Elizabeth Fischer and Austin Athman, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of HealthВИЧ атакует клетку человека
ВИЧ атакует клетку человека
© Pincus, Elizabeth Fischer and Austin Athman, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Житель Бразилии стал третьим человеком в мире, излечившимся от ВИЧ, сообщил журнал Science.
При этом ученые подчеркивают, что для окончательного подтверждения выздоровления ему необходимо сдать еще некоторые анализы.
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Излечившийся — 36-летний мужчина, который, чтобы сохранить в тайне личные данные, попросил называть его "пациентом из Сан-Паулу".
Он прошел курс приема агрессивной комбинации антиретровирусных препаратов в сочетании с никотинамидом, что позволило уменьшить количество вирусных частиц в его организме до нуля. В марте прошлого года он прекратил терапию, с тех пор ВИЧ в его крови не обнаружили.
В большинстве случаев отказ от антиретровирусных препаратов приводит к росту вирусных частиц в течение нескольких недель, однако у "пациента из Сан-Паулу" этого не произошло. Более того, антитела к ВИЧ у него также упали до крайне низкого уровня. Как отмечает издание, это может значить, что в лимфоузлах и кишечнике очистились инфицированные клетки. Тем не менее врачам еще предстоит провести соответствующие исследования.
До этого было известно лишь о двух пациентах, излечившихся от ВИЧ, им обоим делали пересадку костного мозга во время лечения от рака.
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