На Сахалине коронавирус за сутки выявили у 69 человек

Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 июл – РИА Новости. Коронавирусная инфекция за последние сутки выявлена у 69 человек в Коронавирусная инфекция за последние сутки выявлена у 69 человек в Сахалинской области , сообщил в среду губернатор Валерий Лимаренко

На 7 июля в регионе было 1094 случая заболевания.

"COVID-19. В Сахалинской области +69 случаев... Итого на 8 июля в Сахалинской области 1163 случая заболевания, 595 человек выписано с выздоровлением, 568 проходят лечение", - написал глава региона в Telegram-канале.

По информации оперштаба, 37 случаев коронавирусной инфекции подтверждены у обратившихся по поводу ОРВИ, 32 человека заразились от ранее заболевших.

В настоящее время все прилетающие на острова должны иметь трудовой договор или местную прописку. Для прибывающих родственников приняты правила оформления цифровых пропусков.

Островитяне, вылетающие за пределы области, могут бесплатно сдать анализ на коронавирус. Власти Сахалина разрешили массовые мероприятия без ограничения численности участников, но с соблюдением правил безопасности. С понедельника острова открыли для организованных групп туристов, начали работу гостиницы. Область одним из первых регионов России реализовала третий этап выхода из режима самоизоляции. Летальных исходов среди заболевших коронавирусной инфекцией на островах нет.