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Канье Уэст переболел COVID-19
Американский музыкант Канье Уэст рассказал, что переболел коронавирусом. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:29
распространение нового коронавируса
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канье уэст
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в мире
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353
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коронавирус covid-19, канье уэст, сша, в мире

Канье Уэст переболел COVID-19

15:29 08.07.2020
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© AP Photo / Michael WykeКанье Уэст
Канье Уэст
© AP Photo / Michael Wyke
Канье Уэст. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Американский музыкант Канье Уэст рассказал, что переболел коронавирусом.
В своем интервью журналу Forbes он сообщил, что болел COVID-19 в феврале.
"Озноб, дрожь, когда лежишь в кровати, горячий душ, просмотр видео, в которых показано, что мне нужно сделать, чтобы это прошло. Я помню, кто-то сказал мне, что у (рэпера) Дрейка (Drake) коронавирус, на что я ответил, что Дрейк не может болеть сильнее, чем я", - рассказал Уэст о своих симптомах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, число заражений коронавирусом в США превышает 2,9 миллиона, умерли свыше 131 тысячи человек.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Канье УэстСШАВ мире
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