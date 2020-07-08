Канье Уэст переболел COVID-19

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Американский музыкант Канье Уэст рассказал, что переболел коронавирусом.
В своем интервью журналу Forbes он сообщил, что болел COVID-19 в феврале.
"Озноб, дрожь, когда лежишь в кровати, горячий душ, просмотр видео, в которых показано, что мне нужно сделать, чтобы это прошло. Я помню, кто-то сказал мне, что у (рэпера) Дрейка (Drake) коронавирус, на что я ответил, что Дрейк не может болеть сильнее, чем я", - рассказал Уэст о своих симптомах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, число заражений коронавирусом в США превышает 2,9 миллиона, умерли свыше 131 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.