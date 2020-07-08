Госдума поддержала проект, уточняющий понятие "независимый эксперт"

Законопроект уточняет определение "независимый эксперт" в законодательстве. В частности, данными лицами могут быть представители научных, образовательных и других организаций - специалисты в областях и видах профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих, в сфере кадровых технологий и государственной гражданской службы. Включаемые в составы таких комиссий представители будут приглашаться и отбираться федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку и реализацию госполитики и нормативно-правовое регулирование в сфере гражданской службы, или уполномоченным госорганом субъекта РФ по запросу представителя нанимателя.