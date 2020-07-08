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Госдума поддержала проект, уточняющий понятие "независимый эксперт"
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о сокращении до 3 лет пребывания независимого эксперта в аттестационной РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:29
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353
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госдума рф, общество

Госдума поддержала проект, уточняющий понятие "независимый эксперт"

15:29 08.07.2020
137
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о сокращении до 3 лет пребывания независимого эксперта в аттестационной или конкурсной комиссии госоргана.
Изменения предлагаются в федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации"
Законопроект уточняет определение "независимый эксперт" в законодательстве. В частности, данными лицами могут быть представители научных, образовательных и других организаций - специалисты в областях и видах профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих, в сфере кадровых технологий и государственной гражданской службы. Включаемые в составы таких комиссий представители будут приглашаться и отбираться федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку и реализацию госполитики и нормативно-правовое регулирование в сфере гражданской службы, или уполномоченным госорганом субъекта РФ по запросу представителя нанимателя.
Также инициативой предлагается уточнить общий срок пребывания независимого эксперта в аттестационной или конкурсной комиссии госоргана - три года.
Пленарное заседание Государственной Думы
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