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В Ростове-на-Дону зафиксировали температурный рекорд
Температурный рекорд был установлен в Ростове-на-Дону во вторник: днем столбик термометра поднялся до 40,2 градуса, что превысило показатель 1938 года, сообщил... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:28
средняя азия
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ростов-на-дону
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353
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средняя азия, ростовская область, ростов-на-дону, общество

В Ростове-на-Дону зафиксировали температурный рекорд

15:28 08.07.2020
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© Сергей ПивоваровВид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
© Сергей Пивоваров
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Температурный рекорд был установлен в Ростове-на-Дону во вторник: днем столбик термометра поднялся до 40,2 градуса, что превысило показатель 1938 года, сообщил РИА Новости представитель Ростовского гидрометцентра.
"Самым жарким днем было седьмое число. Тогда в 1938 году было зафиксировано 38,0, а вчера – 40,2. Перекрыт исторический максимум за 80 с лишним лет", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что такая погода установилась в регионе из-за выноса сухого и жаркого воздуха со Средней Азии.
В среду из-за дождя температура воздуха в Ростове-на-Дону немного снизилась, при этом на востоке Ростовской области по-прежнему отмечается сильная жара около 40 градусов.
"Сегодня ночью фронт уйдет на восток и понизит температуру уже по всей территории области… В ближайшие двое суток погода будет носить неустойчивый характер. После осадки прекратятся, и температура воздуха будет вновь расти, но уже не до таких значений", - сказал представитель ведомства.
По его информации, температура воздуха будет колебаться в пределах 27-34 градусов тепла.
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Средняя АзияРостовская областьРостов-на-ДонуОбщество
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