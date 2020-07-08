В Ростове-на-Дону зафиксировали температурный рекорд

"Сегодня ночью фронт уйдет на восток и понизит температуру уже по всей территории области… В ближайшие двое суток погода будет носить неустойчивый характер. После осадки прекратятся, и температура воздуха будет вновь расти, но уже не до таких значений", - сказал представитель ведомства.