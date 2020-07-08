Нидерланды закрыли границы для въезжающих из Сербии и Черногории

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Власти Нидерландов вновь ввели запрет на въезд из Сербии и Черногории после резкого увеличения числа зараженных COVID-19 в эти странах, сообщает телеканал NOS.
"К сожалению, ситуация в Сербии и Черногории так сильно ухудшилась, что кабинет решил вновь ввести запрет на поездки для защиты общественного здоровья в Нидерландах", - заявил министр юстиции Фердинад Грапперхаус.
Гражданам Нидерландов рекомендуется посещать эти страны только в случае крайней необходимости.
Ранее сообщалось, что во время беспорядков у парламента Сербии в ночь на среду пострадали 43 полицейских, задержаны 24 участника протестов. Беспорядки произошли после того, как президент Сербии Александр Вучич заявил о планах введения новых ограничений в целях борьбы с коронавирусом.
По данным Национального института здравоохранения Нидерландов (RIVM) на 7 июля, в стране было выявлено 50 694 случаев заражения COVID-19, 6 132 человек скончались.
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