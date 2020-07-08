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Канье Уэст будет баллотироваться в президенты как независимый кандидат
Американский музыкант Канье Уэст заявил, что намерен баллотироваться в президенты США как независимый кандидат, потому что от республиканцев уже выдвигается... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:29
коронавирус covid-19
илон маск
дональд трамп
канье уэст
президентские выборы в сша
джо байден
китай
сша
в мире
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353
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коронавирус covid-19, илон маск, дональд трамп, канье уэст, президентские выборы в сша, джо байден, китай, сша, в мире

Канье Уэст будет баллотироваться в президенты как независимый кандидат

15:24 08.07.2020 (обновлено: 15:29 08.07.2020)
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© AP Photo / Invision / Amy HarrisАмериканский исполнитель, продюсер, композитор и дизайнер Канье Уэст
Американский исполнитель, продюсер, композитор и дизайнер Канье Уэст
© AP Photo / Invision / Amy Harris
Американский исполнитель, продюсер, композитор и дизайнер Канье Уэст. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Американский музыкант Канье Уэст заявил, что намерен баллотироваться в президенты США как независимый кандидат, потому что от республиканцев уже выдвигается нынешний глава страны Дональд Трамп.

"Я бы баллотировался как республиканец, если бы не Трамп. Я буду баллотироваться как независимый (кандидат), так как есть Трамп", - сказал Уэст в интервью журналу Forbes.

Политика в стиле рэп. Канье Уэст выступит на разогреве у Трампа
6 июля, 17:56Акценты
Политика в стиле рэп. Канье Уэст выступит на разогреве у ТрампаБукмекеры десятикратно увеличили шансы Канье Уэста на победу уже в этом году до двух процентов. Это очень далеко от главных фамилий рейтинга. Но, во-первых, без их антирейтинга. Во-вторых, он еще даже не начинал.
Ранее Уэст неоднократно выступал в поддержку Трампа.
"Трамп - это ближайший президент, который у нас был за многие годы, который позволил богу "быть частью диалога", - заявил журналу музыкант, отметив при этом, что отныне он не поддерживает Трампа.
Он рассказал, что идея выдвигаться в президенты пришла к нему в душе, когда он сочинял рэп, а сообщил впервые о своей идее он в 2015 году во время церемонии вручения музыкальной премии MTV Video Vanguard Awards.
Он отметил, что решил бороться на пост президента в 2020 году, потому что бог сказал ему, что для этого "пришло время". Уэст рассказал, что его кандидатом на пост вице-президента будет никому не известный священник из Вайоминга Мишель Тибдаль, а лозунгом его предвыборной кампании - простое "Да!". Сейчас, по его словам, у него есть лишь два советника, это его жена Ким Кардашьян и бизнесмен Илон Маск, которому Уэст предложил стать главой "космической программы".
Канье Уэст
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На вопрос о его международной политике музыкант заявил, что еще не выработал ее.
"Я сосредоточен на защите Америки, в первую очередь, благодаря нашим прекрасными военным. Давайте сначала сосредоточимся на нас самих", - заявил исполнитель.
Вместе с тем, отвечая на вопрос о налоговой политике, Уэст также сообщил, что еще не изучил этот вопрос.
"Я изучу это с сильнейшими экспертами, которые служат богу, и приду с наилучшим решением. Это мой ответ на все, что я еще не изучил", - ответил Уэст.
Говоря о его отношении к Китаю, Канье Уэст рассказал, что любит эту страну, и коронавирус - не вина КНР.
"Я люблю Китай. Эта болезнь - не вина Китая. Это не вина китайцев. Они тоже божьи люди. Я люблю Китай. Он изменил мою жизнь. Он изменил мои взгляды, дал мне такие значительные перспективы. Моя мама преподавала английский в Китае, когда я был в пятом классе", - рассказал Уэст.
Ким Кардашьян и Канье Уэст
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На вопрос о вакцине против коронавируса Уэст ответил, что вакцины - это "печать дьявола", а те, кто хочет лечить коронавирус вакциной, на самом деле хотят чипировать людей.
Музыканта также спросили о его взглядах на ситуацию с жестокостью полиции. По его словам, одним из пунктов в его списке дел - это положить конец жестокости полиции, положить конец неразумным законам.
Ранее американский рэпер Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться в президенты США. По традиции реальные шансы на избрание имеют лишь кандидаты двух ведущих партий - Республиканской и Демократической - в этом году они уже определены, ими стали Дональд Трамп и Джо Байден. При этом есть немногочисленные случаи, когда кандидаты третьей партии или беспартийные набирали значительное число голосов. На данный момент последний человек, у кого это получилось - бизнесмен Росс Перо, который баллотировался в 1992 году и набрал 19% голосов.
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Коронавирус COVID-19Илон МаскДональд ТрампКанье УэстПрезидентские выборы в СШАДжо БайденКитайСШАВ мире
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