Канье Уэст будет баллотироваться в президенты как независимый кандидат

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Американский музыкант Американский музыкант Канье Уэст заявил, что намерен баллотироваться в президенты США как независимый кандидат, потому что от республиканцев уже выдвигается нынешний глава страны Дональд Трамп

"Я бы баллотировался как республиканец, если бы не Трамп. Я буду баллотироваться как независимый (кандидат), так как есть Трамп", - сказал Уэст в интервью журналу Forbes.

Ранее Уэст неоднократно выступал в поддержку Трампа.

"Трамп - это ближайший президент, который у нас был за многие годы, который позволил богу "быть частью диалога", - заявил журналу музыкант, отметив при этом, что отныне он не поддерживает Трампа.

Он рассказал, что идея выдвигаться в президенты пришла к нему в душе, когда он сочинял рэп, а сообщил впервые о своей идее он в 2015 году во время церемонии вручения музыкальной премии MTV Video Vanguard Awards.

Он отметил, что решил бороться на пост президента в 2020 году, потому что бог сказал ему, что для этого "пришло время". Уэст рассказал, что его кандидатом на пост вице-президента будет никому не известный священник из Вайоминга Мишель Тибдаль, а лозунгом его предвыборной кампании - простое "Да!". Сейчас, по его словам, у него есть лишь два советника, это его жена Ким Кардашьян и бизнесмен Илон Маск , которому Уэст предложил стать главой "космической программы".

На вопрос о его международной политике музыкант заявил, что еще не выработал ее.

"Я сосредоточен на защите Америки, в первую очередь, благодаря нашим прекрасными военным. Давайте сначала сосредоточимся на нас самих", - заявил исполнитель.

Вместе с тем, отвечая на вопрос о налоговой политике, Уэст также сообщил, что еще не изучил этот вопрос.

"Я изучу это с сильнейшими экспертами, которые служат богу, и приду с наилучшим решением. Это мой ответ на все, что я еще не изучил", - ответил Уэст.

Говоря о его отношении к Китаю, Канье Уэст рассказал, что любит эту страну, и коронавирус - не вина КНР.

"Я люблю Китай. Эта болезнь - не вина Китая. Это не вина китайцев. Они тоже божьи люди. Я люблю Китай. Он изменил мою жизнь. Он изменил мои взгляды, дал мне такие значительные перспективы. Моя мама преподавала английский в Китае, когда я был в пятом классе", - рассказал Уэст.

На вопрос о вакцине против коронавируса Уэст ответил, что вакцины - это "печать дьявола", а те, кто хочет лечить коронавирус вакциной, на самом деле хотят чипировать людей.

Музыканта также спросили о его взглядах на ситуацию с жестокостью полиции. По его словам, одним из пунктов в его списке дел - это положить конец жестокости полиции, положить конец неразумным законам.