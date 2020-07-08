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Война в Сирии
https://ria.ru/20200708/1574062446.html
В Сирию за сутки вернулись 26 беженцев из-за рубежа
Еще 26 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев,... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:16
война в сирии
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война в сирии, сирия, иордания, дамаск (город), в мире

В Сирию за сутки вернулись 26 беженцев из-за рубежа

15:16 08.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПограничный переход "Насиб" на сирийско-иорданской границе
Пограничный переход Насиб на сирийско-иорданской границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Пограничный переход "Насиб" на сирийско-иорданской границе. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Еще 26 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 26 беженцев (в том числе: женщин – 8, детей – 13). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки российской стороной гуманитарных акций не проводилось. Инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Дума (провинция Дамаск), в Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Специалисты разминировали 1,7 гектара территории, обнаружили и уничтожили 38 взрывоопасных предметов.
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