https://ria.ru/20200708/1574062446.html
В Сирию за сутки вернулись 26 беженцев из-за рубежа
Еще 26 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев,... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:16
2020-07-08T15:16
война в сирии
война в сирии
сирия
иордания
дамаск (город)
в мире
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https://ria.ru/20200708/1574062021.html
сирия
иордания
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/153147/73/1531477310_0:353:3014:2048_1400x0_80_0_0_fbb24975a80004a082c4c6ee5a1c05ce.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
война в сирии, сирия, иордания, дамаск (город), в мире