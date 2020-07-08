Путин и Аббас договорились продолжить сотрудничество в борьбе с COVID-19

"Кроме того, обсуждены актуальные вопросы российско-палестинского сотрудничества с учетом договоренностей по итогам встречи двух лидеров в Вифлееме в январе 2020 года. Условлено о продолжении взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.