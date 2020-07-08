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Путин и Аббас договорились продолжить сотрудничество в борьбе с COVID-19
Президент России Владимир Путин и глава Палестины Махмуд Аббас по телефону договорились продолжить взаимодействие в борьбе с новой коронавирусной инфекцией,... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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политика
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Путин и Аббас договорились продолжить сотрудничество в борьбе с COVID-19

15:16 08.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВладимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас
Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Палестины Махмуд Аббас по телефону договорились продолжить взаимодействие в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Кремля.
"Кроме того, обсуждены актуальные вопросы российско-палестинского сотрудничества с учетом договоренностей по итогам встречи двух лидеров в Вифлееме в январе 2020 года. Условлено о продолжении взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Махмуд АббасВладимир ПутинПалестинаПолитика
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