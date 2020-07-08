https://ria.ru/20200708/1574062394.html
Путин и Аббас договорились продолжить сотрудничество в борьбе с COVID-19
Президент России Владимир Путин и глава Палестины Махмуд Аббас по телефону договорились продолжить взаимодействие в борьбе с новой коронавирусной инфекцией,... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:16
2020-07-08T15:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
махмуд аббас
владимир путин
палестина
политика
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, махмуд аббас, владимир путин, палестина, политика