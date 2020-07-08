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Вывозной рейс из Мали прибыл в Тюмень
Вывозной рейс со 189 россиянами на борту прибыл в Тюмень из Бамако, сообщает в среду оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:14
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РИА Новости
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353
60
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Вывозной рейс из Мали прибыл в Тюмень

15:14 08.07.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Вывозной рейс со 189 россиянами на борту прибыл в Тюмень из Бамако, сообщает в среду оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
Согласно сообщению, "189 человек прилетели сегодня в "Рощино" рейсом из Бамако (Мали)". "Рейс N9606 с эвакуированными россиянами прибыл сегодня, 8 июля, в 13.00 (11.00 мск)", - сообщил штаб.
При содействии оперштаба правительства Тюменской области, в сопровождении бригады скорой помощи на четырех автобусах с соблюдением всех мер эпидемиологической защиты пассажиры будут доставлены на двухнедельную обсервацию.
Семь человек планируется разместить в детском противотуберкулезном санатории "Верхний Бор", остальных (в основном, это сотрудники авиакомпаний Utair и "Нижневартовскавиа") - в Доме апартаментов, уточняет штаб.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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