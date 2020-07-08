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В АТОР назвали возможные сроки возобновления зарубежного туризма
Самые оптимистичные сценарии предполагают, что Россия возобновить авиаперелеты по наиболее популярными туристическим направлениями мира не раньше конца... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T17:40
туризм
туризм
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
общество
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, общество

В АТОР назвали возможные сроки возобновления зарубежного туризма

15:14 08.07.2020 (обновлено: 17:40 08.07.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
Самолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Самые оптимистичные сценарии предполагают, что Россия возобновить авиаперелеты по наиболее популярными туристическим направлениями мира не раньше конца сентября, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Все может поменяться в любой момент. Сейчас мы понимаем, что до конца июля крайне маловероятно, что откроют авиасообщение с какими-то туристическими направлениями — 99 процентов, что нет. Август сильно под вопросом", — сказала она в эфире радиостанции "Говорит Москва".
"Самый оптимистичный сценарий на данный момент, что это случится в конце сентября — в октябре. Пессимистичный прогноз на открытие выездного туризма по наиболее популярным направлениям — это декабрь", — считает Ломидзе.
Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта остановила международные регулярные и чартерные полеты. Исключение составляют вывозные рейсы, которыми россияне возвращаются в на родину, а иностранцы — за рубеж, грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие.
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