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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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Россия зафиксировала семь нарушений перемирия в Сирии за сутки
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала семь нарушений, Турция - одно, сообщается в... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:12
война в сирии
война в сирии
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353
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война в сирии, латакия (город), турция, сирия, в мире

Россия зафиксировала семь нарушений перемирия в Сирии за сутки

15:12 08.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПатруль российской военной полиции в Сирии
Патруль российской военной полиции в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Патруль российской военной полиции в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала семь нарушений, Турция - одно, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано семь фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – пять, Алеппо – один, Латакия – один. Турецкой частью представительства зафиксирован один факт открытия огня в провинции Идлиб", - говорится в тексте бюллетеня.
Отмечается, что в течение суток центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводились.
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Война в СирииВойна в СирииЛатакия (город)ТурцияСирияВ мире
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