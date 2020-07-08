https://ria.ru/20200708/1574062021.html
Россия зафиксировала семь нарушений перемирия в Сирии за сутки
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала семь нарушений, Турция - одно, сообщается в... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:12
2020-07-08T15:12
война в сирии
война в сирии
латакия (город)
турция
сирия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/18/1563841882_0:59:1686:1007_1400x0_80_0_0_dac42eb118c34b60c2196fd017771b27.jpg
https://ria.ru/20200708/1574059041.html
латакия (город)
турция
сирия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/18/1563841882_0:59:1686:1007_1400x0_80_0_0_dac42eb118c34b60c2196fd017771b27.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/18/1563841882_39:0:1514:1106_1400x0_80_0_0_ffba53334ea397a66a981290d32709c9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/18/1563841882_223:0:1329:1106_1400x0_80_0_0_8fc08db3e56dcfe955d942603804f8a0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
война в сирии, латакия (город), турция, сирия, в мире