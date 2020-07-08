В Ираке число случаев COVID-19 превысило 67 тысяч

Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

КАИР, 8 июл - РИА Новости. Число суточных заражений коронавирусом в Число суточных заражений коронавирусом в Ираке впервые приблизилось к 3 тысячам, общее количестве подтвержденных случаев заболевания превысило 67 тысяч, следует из опубликованных в среду данных министерства здравоохранения страны.

"В лабораториях министерства здравоохранения сегодня зарегистрирован 2741 новый случай заражения, зафиксировано 1627 случаев выздоровления и 94 случая со смертельным исходом", - сообщил минздрав в ежедневном отчете на Facebook.

Общее число пациентов с подтвержденным диагнозом возросло до 67 442, выздоровели почти 38 тысяч человек, скончались 2779.

Отметка в 60 тысяч зараженных была преодолена 5 июля. Предыдущий максимальный суточный показатель заражаемости зарегистрирован во вторник, когда медики подтвердили 2426 новых случаев.

На лечении остаются почти 27 тысяч пациентов, в том числе 403 - в отделениях интенсивной терапии.

Наибольшее число новых случаев заражения по-прежнему фиксируется в столице, в среду в Багдаде коронавирус подтвержден у 827 человек.

Министерство здравоохранения заявило во второй половине июня, что страна постепенно выходит на пик заболеваемости коронавирусом. В Ираке продолжает действовать комендантский час, приостановлены внутреннее и международное авиасообщение.