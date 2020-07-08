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В Ираке число случаев COVID-19 превысило 67 тысяч
Число суточных заражений коронавирусом в Ираке впервые приблизилось к 3 тысячам, общее количестве подтвержденных случаев заболевания превысило 67 тысяч, следует РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:11
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
багдад (город)
ирак
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, багдад (город), ирак, в мире

В Ираке число случаев COVID-19 превысило 67 тысяч

15:11 08.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КАИР, 8 июл - РИА Новости. Число суточных заражений коронавирусом в Ираке впервые приблизилось к 3 тысячам, общее количестве подтвержденных случаев заболевания превысило 67 тысяч, следует из опубликованных в среду данных министерства здравоохранения страны.
"В лабораториях министерства здравоохранения сегодня зарегистрирован 2741 новый случай заражения, зафиксировано 1627 случаев выздоровления и 94 случая со смертельным исходом", - сообщил минздрав в ежедневном отчете на Facebook.
Общее число пациентов с подтвержденным диагнозом возросло до 67 442, выздоровели почти 38 тысяч человек, скончались 2779.
Отметка в 60 тысяч зараженных была преодолена 5 июля. Предыдущий максимальный суточный показатель заражаемости зарегистрирован во вторник, когда медики подтвердили 2426 новых случаев.
Тестирование на коронавирус
5 июля, 17:15Распространение нового коронавируса
В Ираке за сутки более двух тысяч человек заразились коронавирусом
На лечении остаются почти 27 тысяч пациентов, в том числе 403 - в отделениях интенсивной терапии.
Наибольшее число новых случаев заражения по-прежнему фиксируется в столице, в среду в Багдаде коронавирус подтвержден у 827 человек.
Министерство здравоохранения заявило во второй половине июня, что страна постепенно выходит на пик заболеваемости коронавирусом. В Ираке продолжает действовать комендантский час, приостановлены внутреннее и международное авиасообщение.
Ирак
19 июня, 00:49Распространение нового коронавируса
В Ираке за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Багдад (город)ИракВ мире
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