После вспышки COVID-19 в больнице под Новгородом начали проверку

Как сообщали РИА Новости в региональном минздраве, коронавирус подтвержден у 27 пациентов и сотрудников этой больницы. У большинства из них заболевание протекает в легкой бессимптомной форме. Лечение заболевших организовано по месту нахождения без перевода в специализированные медучреждения.