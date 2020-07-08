После вспышки COVID-19 в больнице под Новгородом начали проверку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Прокуратура Новгородской области организовала проверку после вспышки COVID-19 в Валдайской областной психоневрологической больнице, где заразились 27 человек, сообщает пресс-служба ведомства.
Как сообщали РИА Новости в региональном минздраве, коронавирус подтвержден у 27 пациентов и сотрудников этой больницы. У большинства из них заболевание протекает в легкой бессимптомной форме. Лечение заболевших организовано по месту нахождения без перевода в специализированные медучреждения.
"По поручению прокурора области Сергея Столярова организована проверка информации (о вспышке COVID-19 в Валдайской больнице – ред.)… В ходе проверки прокуратурой области совместно с региональным управлением Роспотребнадзора будет дана оценка исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе обеспеченность работников и пациентов больницы средствами индивидуальной защиты, соблюдения масочного режима", - говорится в сообщении.
Как отмечает региональное надзорное ведомство, "в случае установления факта умышленного заражения граждан", материалы прокурорской проверки будут направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.