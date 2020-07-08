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На Украине закрыли одно из 24 дел против Порошенко
Государственное бюро расследований Украины закрыло дело об отмывании средств и неуплате налогов при продаже завода "Кузница на Рыбальском", в котором... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:09
петр порошенко
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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петр порошенко, сергей тигипко, верховная рада украины, киев, украина, в мире

На Украине закрыли одно из 24 дел против Порошенко

15:09 08.07.2020
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© РИА Новости / СтрингерБывший президент Украины Петр Порошенко около здания Государственного бюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко около здания Государственного бюро расследований Украины
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 8 июл – РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины закрыло дело об отмывании средств и неуплате налогов при продаже завода "Кузница на Рыбальском", в котором фигурировал бывший президент страны Петр Порошенко, сообщил его адвокат Илья Новиков.
Ранее инвестиционные фонды "Прайм Эссетс Кэпитал" и "ВИК", владельцами которых являются Порошенко и депутат Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко, подписали договор о продаже судостроительного завода "Кузница на Рыбальском". Покупателем выступила компания Еwins Limited из группы "ТАС", бенефициаром которой является украинский бизнесмен Сергей Тигипко. Стоимость проданных акций не разглашалась в связи с коммерческой тайной.
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Вчера, 15:05
Прокурор сообщил Порошенко о завершении расследования "дела Семочко"
"Уголовное дело по "Ленинской кузне" (одно из 24 "дел Порошенко") сегодня закрыто, я получил постановление от руководителя следственной группы Олега Корецкого", - написал Новиков в своем Facebook.
По его словам, Корецкий также рассказал, что на следователей оказывалось давление.
"На следователей оказывалось давление, о чем Корецкий согласился рассказать в ближайшее время прессе", - добавил адвокат.
Ранее Порошенко давал показания по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском" и уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", а также о злоупотреблении властью и должностными полномочиями.
Завод "Кузница на Рыбальском" в Киеве специализируется на производстве танкеров-химовозов, сухогрузов, контейнеровозов, морозильных рыболовных траулеров, судов специального назначения, котельных агрегатов и судоремонте.
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