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Путин провел телефонный разговор с главой Палестины
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Палестины Махмудом Аббасом, российский лидер подтвердил поддержку справедливого решения... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:12
россия
махмуд аббас
владимир путин
палестина
в мире
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РИА Новости
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353
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россия, махмуд аббас, владимир путин, палестина, в мире

Путин провел телефонный разговор с главой Палестины

15:08 08.07.2020 (обновлено: 15:12 08.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Палестины Махмудом Аббасом, российский лидер подтвердил поддержку справедливого решения палестино-израильского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе палестинской стороны.
"Проведен обстоятельный обмен мнениями по проблематике ближневосточного урегулирования. С российской стороны подтверждена принципиальная позиция в поддержку справедливого и долгосрочного решения палестино-израильского конфликта в соответствии с существующей международно-правовой базой. В этом контексте особо подчеркнута важность укрепления межпалестинского единства", - говорится в сообщении.
Участники акции протеста у посольства США в Бейруте против сделки века по урегулированию палестино-израильского конфликта
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РоссияМахмуд АббасВладимир ПутинПалестинаВ мире
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