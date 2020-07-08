Путин провел телефонный разговор с главой Палестины

"Проведен обстоятельный обмен мнениями по проблематике ближневосточного урегулирования. С российской стороны подтверждена принципиальная позиция в поддержку справедливого и долгосрочного решения палестино-израильского конфликта в соответствии с существующей международно-правовой базой. В этом контексте особо подчеркнута важность укрепления межпалестинского единства", - говорится в сообщении.