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В Крыму сохранили справки об отсутствии COVID-19 для санаториев
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что принял решение сохранить в качестве обязательного условия для заселения в санатории с медицинской лицензией... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:23
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туризм, новости - туризм, сергей аксенов (политик), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика крым, общество

В Крыму сохранили справки об отсутствии COVID-19 для санаториев

15:08 08.07.2020 (обновлено: 15:23 08.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что принял решение сохранить в качестве обязательного условия для заселения в санатории с медицинской лицензией предоставление справки об отсутствии COVID-19.
Ранее сообщалось, что Федеральное агентство по туризму и Роспотребнадзор договорились, что справка об отсутствии COVID-19 больше не является обязательным условием для заселения в санатории с медицинской лицензией. До этого требование о предоставлении справки было отменено для всех туристов, заселяющихся в отели и гостиницы.
"Никаких справок дополнительных в гостиницы и отели предоставлять не нужно, в санатории, по рекомендации Роспотребнадзора, при заезде на смену в 21 день, нужна справка об отрицательном тесте на COVID-19", - сказал Аксенов журналистам.
По его словам, данное требование сохранилось для санаториев, так как там отдыхающие проходят длительный курс оздоровления и достаточно широко общаются медицинские работники.
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"Мной было принято решение после консультаций с Роспотребнадзором и Минздравом, чтобы в санаторном комплексе справки оставили, в остальных случаях они не требуются", - подчеркнул Аксенов.
При этом глава республики подчеркнул, справки об отсутствии COVID-19 не дают гарантий, что человек не инфицирован.
"По-честному, эти справки никаких гарантий того, что человек не заражен, не дают. Мы видим, что сегодня проявляемость инфекции зачастую, в 60% случаев, на десятый день наступает. То есть, человек приехал "чистым", позавчера сдал анализ и через три-четыре дня его анализ может стать положительным", - сказал Аксенов.
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