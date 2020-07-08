В Крыму сохранили справки об отсутствии COVID-19 для санаториев

"По-честному, эти справки никаких гарантий того, что человек не заражен, не дают. Мы видим, что сегодня проявляемость инфекции зачастую, в 60% случаев, на десятый день наступает. То есть, человек приехал "чистым", позавчера сдал анализ и через три-четыре дня его анализ может стать положительным", - сказал Аксенов.