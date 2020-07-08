Минобороны построит трубопровод для переброски воды к Симферополю

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл — РИА Новости. Подразделения Министерства обороны построят временный трубопровод для переброски 60 тысяч кубометров воды в сутки из Белогорского района к Подразделения Министерства обороны построят временный трубопровод для переброски 60 тысяч кубометров воды в сутки из Белогорского района к Симферополю , сообщил глава Крыма Сергей Аксенов

"Вчера сюда прилетал Дмитрий Витальевич Булгаков (специалист по тыловому обеспечению. — Прим. ред.) и команда Минобороны. Мы ногами прошли всю трассу по переброске воды с помощью временного водовода в Симферопольское водохранилище из Тайганского <...>", — рассказал он, не назвав точные сроки строительства.

Руководитель региона отметил, что сейчас в трех основных водохранилищах для снабжения столицы Крыма — воды на 110 дней. В июне, напомнил он, уже были введены в строй водоводы для переброски 45 тысяч кубометров воды в сутки из скважин в Бахчисарайском и Сакском районах.

Суточное потребление Симферополя составляет 160 тысяч кубометров. Аксенов выразил уверенность, что новый водовод стабилизирует ситуацию в период сложившейся засухи.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения с Россией Киев полностью прекратил подачу.