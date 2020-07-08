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Минобороны построит трубопровод для переброски воды к Симферополю
Подразделения Министерства обороны построят временный трубопровод для переброски 60 тысяч кубометров воды в сутки из Белогорского района к Симферополю, сообщил... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:30
днепр (город)
сергей аксенов (политик)
министерство обороны рф (минобороны рф)
симферополь
белогорский район
общество
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https://ria.ru/20200620/1573216683.html
Здорово! А с очистными сооружениями, точнее их отсутствием, скоро займутся? Фекалии стекают в море.
148
Из Симферополя? В море? Надо же, оказывается Симферополь у нас на берег моря переехал, а никто и не знал... Вы когда методичку получаете, вы её проверяйте иногда, поскольку весь мир знает, что у ваших хозяев с географией очень плохо, сколько можно анекдотов услышать на горнолыжном курорте в Австрии, когда америкосы искренне не понимают, как там кенгуру выживают...
147
35
днепр (город)
симферополь
белогорский район
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573866253_0:248:2732:1785_1400x0_80_0_0_621aa59f75dfafa97922b8c5861d593c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
днепр (город), сергей аксенов (политик), министерство обороны рф (минобороны рф), симферополь, белогорский район, общество

Минобороны построит трубопровод для переброски воды к Симферополю

15:06 08.07.2020 (обновлено: 16:30 08.07.2020)
31528
© РИА Новости / Макс ВетровКрым
Крым
© РИА Новости / Макс Ветров
Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл — РИА Новости. Подразделения Министерства обороны построят временный трубопровод для переброски 60 тысяч кубометров воды в сутки из Белогорского района к Симферополю, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Вчера сюда прилетал Дмитрий Витальевич Булгаков (специалист по тыловому обеспечению. — Прим. ред.) и команда Минобороны. Мы ногами прошли всю трассу по переброске воды с помощью временного водовода в Симферопольское водохранилище из Тайганского <...>", — рассказал он, не назвав точные сроки строительства.
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Руководитель региона отметил, что сейчас в трех основных водохранилищах для снабжения столицы Крыма — воды на 110 дней. В июне, напомнил он, уже были введены в строй водоводы для переброски 45 тысяч кубометров воды в сутки из скважин в Бахчисарайском и Сакском районах.
Суточное потребление Симферополя составляет 160 тысяч кубометров. Аксенов выразил уверенность, что новый водовод стабилизирует ситуацию в период сложившейся засухи.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения с Россией Киев полностью прекратил подачу.
После этого вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения (которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков), а также путем бурения скважин и добычи из подземных источников.
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Днепр (город)Сергей Аксенов (политик)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)СимферопольБелогорский районОбщество
Популярные комментарии
Здорово! А с очистными сооружениями, точнее их отсутствием, скоро займутся? Фекалии стекают в море.
8 июля, 15:29
aalekseevan
168301120
Из Симферополя? В море? Надо же, оказывается Симферополь у нас на берег моря переехал, а никто и не знал... Вы когда методичку получаете, вы её проверяйте иногда, поскольку весь мир знает, что у ваших хозяев с географией очень плохо, сколько можно анекдотов услышать на горнолыжном курорте в Австрии, когда америкосы искренне не понимают, как там кенгуру выживают...
8 июля, 17:13
pNpumba N
127160004
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