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Прокурор сообщил Порошенко о завершении расследования "дела Семочко"
Прокурор сообщил экс-президенту Украины Петру Порошенко о завершении расследования дела о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:05
инна гончаренко
алексей гончаренко
европейская солидарность
петр порошенко
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киев
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инна гончаренко, алексей гончаренко, европейская солидарность, петр порошенко, верховная рада украины, киев, украина, в мире

Прокурор сообщил Порошенко о завершении расследования "дела Семочко"

15:05 08.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 8 июл - РИА Новости. Прокурор сообщил экс-президенту Украины Петру Порошенко о завершении расследования дела о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки сообщил депутат Верховной рады от партии Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
Ранее суд удовлетворил ходатайство о продлении сроков расследования еще на полгода до 10 октября. Суд в Киеве в среду продолжил рассмотрение ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде личного обязательства до завершения досудебного расследования. Эта мера предусматривает, что Порошенко должен приходить по первому вызову к следователю и в суд, не выезжать из Киева без разрешения следователя, прокурора или суда, воздержаться от общения с другими подозреваемыми или свидетелями, сдать на сохранение следователю паспорта. Сейчас суд ушел на обеденный перерыв.
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"Прокурор объявляет о завершении досудебного расследования в отношении Петра Порошенко по делу о назначении первого зама главы СВР", - сообщил Гончаренко в своем Telegram-канале.
Он также опубликовал фото соответствующего постановления с подписью генпрокурора Ирины Венедиктовой.
Адвокат Илья Новиков в эфире телеканала "Прямой" подтвердил, что Порошенко сообщено о завершении расследования. "Сейчас уже речь об избрании меры пресечения идти не может", - сказал он.
Госбюро расследований Украины подозревает Порошенко в том, что в 2018 году он вынудил занимавшего тогда пост главы Службы внешней разведки Егора Божка назначить своим заместителем Семочко - на тот момент начальника киевского управления Службы безопасности Украины. Порошенко и его адвокаты отказались принимать подозрение, они считают, что его пытались вручить незаконно.
В июле 2018 года Семочко был назначен первым заместителем главы Службы внешней разведки. Порошенко, занимавший тогда пост президента, в апреле 2019 года уволил Семочко. Позже Семочко обжаловал в Верховном суде указ о своем увольнении.
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Инна ГончаренкоАлексей ГончаренкоЕвропейская солидарностьПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныКиевУкраинаВ мире
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