https://ria.ru/20200708/1574061282.html
Мишустин оценил перспективы восстановления рынка труда
Совместная ответственность и конструктивное взаимодействие позволят преодолеть последствия пандемии коронавируса и восстановить благоприятную ситуацию на... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:02
2020-07-08T15:04
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михаил мишустин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мишустин, общество
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости.
Совместная ответственность и конструктивное взаимодействие позволят преодолеть последствия пандемии коронавируса
и восстановить благоприятную ситуацию на глобальном рынке труда, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.
"Убежден, что наша ответственность, решимость и конструктивное взаимодействие позволят преодолеть последствия пандемии и восстановить благоприятную ситуацию на глобальном рынке труда", - сказал он в своем видеообращении в ходе проведения Дня мировых лидеров в рамках глобального саммита Международной организации труда по влиянию пандемии коронавируса на сферу труда.
Говоря о ситуации в России, он отметил, что правительство оказывает адресную социальную поддержку гражданам, потерявшим работу в связи с распространением коронавируса: приняты решения об увеличении размера пособий по безработице, расширения круга лиц, имеющих право на получение таких пособий, предусмотрены выплаты на детей, максимально снижены издержки бизнеса для обеспечения выплат зарплат и сохранения рабочих мест, предприниматели получили отсрочки по налогам и социальным взносам, выплате кредитов.
"В качестве основных задач определены меры, направленные на поддержание доходов населения как работающего, так и временно оставшегося без работы, а также семей с детьми", - рассказал он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.