Мишустин оценил перспективы восстановления рынка труда

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совместная ответственность и конструктивное взаимодействие позволят преодолеть последствия пандемии Совместная ответственность и конструктивное взаимодействие позволят преодолеть последствия пандемии коронавируса и восстановить благоприятную ситуацию на глобальном рынке труда, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин

"Убежден, что наша ответственность, решимость и конструктивное взаимодействие позволят преодолеть последствия пандемии и восстановить благоприятную ситуацию на глобальном рынке труда", - сказал он в своем видеообращении в ходе проведения Дня мировых лидеров в рамках глобального саммита Международной организации труда по влиянию пандемии коронавируса на сферу труда.

Говоря о ситуации в России, он отметил, что правительство оказывает адресную социальную поддержку гражданам, потерявшим работу в связи с распространением коронавируса: приняты решения об увеличении размера пособий по безработице, расширения круга лиц, имеющих право на получение таких пособий, предусмотрены выплаты на детей, максимально снижены издержки бизнеса для обеспечения выплат зарплат и сохранения рабочих мест, предприниматели получили отсрочки по налогам и социальным взносам, выплате кредитов.

"В качестве основных задач определены меры, направленные на поддержание доходов населения как работающего, так и временно оставшегося без работы, а также семей с детьми", - рассказал он.