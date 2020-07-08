https://ria.ru/20200708/1574061247.html
В Германии прокомментировали выход США из ВОЗ
Работа ВОЗ крайне важна, особенно в пандемию, выход США из организации - это регресс для международного сотрудничества, заявила на брифинге в Берлине... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:02
2020-07-08T15:02
стефан дюжаррик
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германия
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сша
берлин (город)
в мире
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1
германия
сша
берлин (город)
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стефан дюжаррик, воз, германия, оон, сша, берлин (город), в мире
БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости.
Работа ВОЗ
крайне важна, особенно в пандемию, выход США
из организации - это регресс для международного сотрудничества, заявила на брифинге в Берлине
заместитель официального представителя правительства ФРГ
Мартина Фиц.
США уведомили генсека ООН
о выходе из ВОЗ, решение вступит в силу 6 июля 2021 года, говорится в комментарии официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика
, опубликованном во вторник.
"Правительство ФРГ крайне высоко оценивает работу ВОЗ, особенно в такие времена, как нынешние, очень важно, чтобы ВОЗ оказывалась поддержка в работе и достаточное финансирование", - сказала Фиц, добавив, что выход США из ВОЗ в Берлине воспринимают "как регресс для международного сотрудничества".
Ситуация вокруг пандемии коронавируса демонстрирует необходимость более интенсивного международного сотрудничества, а не наоборот, поэтому "это сотрудничество находится в фокусе правительства ФРГ", сказала Фиц.
Присутствовавший на брифинге представитель минздрава ФРГ добавил, что в ведомстве "с сожалением приняли к сведению" решение США о выходе из ВОЗ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,5 миллиона случаев заражения, свыше 512 тысяч человек скончались.