Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200708/1574061247.html
В Германии прокомментировали выход США из ВОЗ
Работа ВОЗ крайне важна, особенно в пандемию, выход США из организации - это регресс для международного сотрудничества, заявила на брифинге в Берлине... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:02
стефан дюжаррик
воз
германия
оон
сша
берлин (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_0:116:3231:1933_1400x0_80_0_0_40f6ae34692d9401d42c38bf5be8bde3.jpg
https://ria.ru/20200708/1574032667.html
https://ria.ru/20200615/1572970512.html
1
германия
сша
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_0:116:3231:1933_1400x0_80_0_0_40f6ae34692d9401d42c38bf5be8bde3.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_251:0:2982:2048_1400x0_80_0_0_c0ac5bea6d1ed3d7209c1b4e09d32aa8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_592:0:2640:2048_1400x0_80_0_0_56b25a712c1f5ed33676c4dad795d3ce.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стефан дюжаррик, воз, германия, оон, сша, берлин (город), в мире

В Германии прокомментировали выход США из ВОЗ

15:02 08.07.2020
1734
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. Работа ВОЗ крайне важна, особенно в пандемию, выход США из организации - это регресс для международного сотрудничества, заявила на брифинге в Берлине заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.
США уведомили генсека ООН о выходе из ВОЗ, решение вступит в силу 6 июля 2021 года, говорится в комментарии официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика, опубликованном во вторник.
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Вчера, 00:26Распространение нового коронавируса
Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
"Правительство ФРГ крайне высоко оценивает работу ВОЗ, особенно в такие времена, как нынешние, очень важно, чтобы ВОЗ оказывалась поддержка в работе и достаточное финансирование", - сказала Фиц, добавив, что выход США из ВОЗ в Берлине воспринимают "как регресс для международного сотрудничества".
Ситуация вокруг пандемии коронавируса демонстрирует необходимость более интенсивного международного сотрудничества, а не наоборот, поэтому "это сотрудничество находится в фокусе правительства ФРГ", сказала Фиц.
Присутствовавший на брифинге представитель минздрава ФРГ добавил, что в ведомстве "с сожалением приняли к сведению" решение США о выходе из ВОЗ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,5 миллиона случаев заражения, свыше 512 тысяч человек скончались.
Ротонда Капитолия в Вашингтоне, где проходит церемония прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим, умершим 30 ноября 2018 года
15 июня, 20:57Распространение нового коронавируса
В конгрессе США обвинили Китай и ВОЗ в разрастании COVID-19 в пандемию
1481002
Обсудить 1
Стефан ДюжаррикВОЗГерманияООНСШАБерлин (город)В мире
Рекомендуем
Крым
Минобороны построит трубопровод для переброски воды к Симферополю
Валентина Матвиенко на встрече членов Совета Федерации РФ с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым
Матвиенко прокомментировала идею "присоединить" ДНР и ЛНР к России
Полиция города Патерсон штата Нью-Джерси
В Патерсоне при стрельбе погибли четыре человека
Здание правительства Украины в Киеве
Украина расторгла меморандум с Россией по борьбе с терроризмом
Тюлень
В Казахстане отдыхающие избили тюленя ради фотографии
Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда
В Киеве на митинге мужчина бросил в Порошенко пачку фальшивых купюр
Российское трубоукладочное судно Академик Черский в порту Мукран, Германия
Глава Минобороны Германии ответила на претензии к "Северному потоку — 2"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин оценил перспективы восстановления рынка труда
Мясо
Мясников развеял популярные мифы о здоровом образе жизни
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Прокурор сообщил Порошенко о завершении расследования "дела Семочко"
Это плохо для самих Соединенных Штатов: Лавров рассказал о странной философии США
США будто готовятся к конфликту с любой страной, заявил Лавров
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов
Защита обжаловала арест Ивана Сафронова
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко раскрыла "жестокий обман" украинцев
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Суд выяснит, зачем историк Соколов звонил в посольство Франции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
Лавров прокомментировал заявление Эспера о сдерживании России и Китая
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:22В подмосковной Рузе более 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы
01:00В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтепродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
23:22Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля
23:15Киев инициировал проведение заседания рабочей группы по Донбассу
Лента новостейМолния