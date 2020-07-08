В Германии прокомментировали выход США из ВОЗ

БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. Работа Работа ВОЗ крайне важна, особенно в пандемию, выход США из организации - это регресс для международного сотрудничества, заявила на брифинге в Берлине заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.

США уведомили генсека ООН о выходе из ВОЗ, решение вступит в силу 6 июля 2021 года, говорится в комментарии официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика , опубликованном во вторник.

"Правительство ФРГ крайне высоко оценивает работу ВОЗ, особенно в такие времена, как нынешние, очень важно, чтобы ВОЗ оказывалась поддержка в работе и достаточное финансирование", - сказала Фиц, добавив, что выход США из ВОЗ в Берлине воспринимают "как регресс для международного сотрудничества".

Ситуация вокруг пандемии коронавируса демонстрирует необходимость более интенсивного международного сотрудничества, а не наоборот, поэтому "это сотрудничество находится в фокусе правительства ФРГ", сказала Фиц.

Присутствовавший на брифинге представитель минздрава ФРГ добавил, что в ведомстве "с сожалением приняли к сведению" решение США о выходе из ВОЗ.