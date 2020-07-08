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Защита обжаловала арест Ивана Сафронова
Защита обжаловала заключение под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого подозревают в государственной измене, сообщил РИА Новости адвокат РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:06
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
сша
иван сафронов
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
происшествия
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роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, сша, иван сафронов, задержание советника гендиректора "роскосмоса", происшествия

Защита обжаловала арест Ивана Сафронова

15:01 08.07.2020 (обновлено: 16:06 08.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСоветник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Защита обжаловала заключение под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого подозревают в государственной измене, сообщил РИА Новости адвокат Евгений Смирнов.

"Сегодня мы вместе с адвокатом Иваном Павловым подали апелляционную жалобу на постановление Лефортовского суда Москвы", — сказал он.

Иван Сафронов в Лефортовском суде
Вчера, 10:17
Защита Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении
Накануне суд арестовал Сафронова на два месяца, он останется в СИЗО как минимум до 6 сентября.
ФСБ подозревает советника главы "Роскосмоса" в том, что он работал на спецслужбу одной из стран НАТО, в частности передавал секретные сведения о российском военно-техническом сотрудничестве и оборонном комплексе. По словам адвоката, речь идет о спецслужбах Чехии, которые, в свою очередь, передавали информацию американцам.
Вину Сафронов не признал.
В "Роскосмосе" заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематикой. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Вчера, 10:07Сказано в эфире
"Вопросы к следствию". Адвокат Сафронова рассказал о ходе делаОбвинение Ивану Сафронову предъявят в понедельник, 13 июля, рассказал в эфире радио Sputnik его адвокат Иван Павлов.
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РоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковСШАИван СафроновЗадержание советника гендиректора "Роскосмоса"Происшествия
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