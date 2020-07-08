Защита обжаловала арест Ивана Сафронова

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Защита обжаловала заключение под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого подозревают в государственной измене, сообщил РИА Новости адвокат Евгений Смирнов.
"Сегодня мы вместе с адвокатом Иваном Павловым подали апелляционную жалобу на постановление Лефортовского суда Москвы", — сказал он.
Накануне суд арестовал Сафронова на два месяца, он останется в СИЗО как минимум до 6 сентября.
ФСБ подозревает советника главы "Роскосмоса" в том, что он работал на спецслужбу одной из стран НАТО, в частности передавал секретные сведения о российском военно-техническом сотрудничестве и оборонном комплексе. По словам адвоката, речь идет о спецслужбах Чехии, которые, в свою очередь, передавали информацию американцам.
Вину Сафронов не признал.
В "Роскосмосе" заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематикой. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, с журналистской деятельностью задержание также не связано.