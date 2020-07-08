Аксенов исключил возвращение обязательной обсервации для туристов в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Двухнедельная обсервация для прибывающих в Крым туристов вряд ли возобновится, заявил журналистам глава региона Двухнедельная обсервация для прибывающих в Крым туристов вряд ли возобновится, заявил журналистам глава региона Сергей Аксенов

"Наверное, нет", - сказал он, отвечая на вопрос, возобновится ли практика помещения в обсерваторы прибывающих на полуостров туристов в случае ухудшения ситуации с коронавирусом

"Курортный сезон начался, и любые решения, связанные с откатом назад, имеются в виду решения по открытию бизнеса, повлекут еще большие худшие последствия", - пояснил Аксенов.

Он добавил, что в Крыму на случай всплеска заболеваемости зарезервировано 956 коек, сейчас заполнено менее 10%, система здравоохранения готова к принятию курортников. Аксенов также выразил надежду, что жаркая погода и солнце уменьшат активность вируса.

"Надо научиться выживать в тех условиях, бороться научиться с пандемией, коронавирус уже никуда не уйдет, это будет уже как ОРВИ, мы это все понимаем", - сказал Аксенов.

Крым начал принимать туристов из других регионов России с 1 июля, внутренний туризм для крымчан стартовал 15 июня.