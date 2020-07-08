https://ria.ru/20200708/1574061094.html
Аксенов исключил возвращение обязательной обсервации для туристов в Крыму
Двухнедельная обсервация для прибывающих в Крым туристов вряд ли возобновится, заявил журналистам глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:59
2020-07-08T14:59
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сергей аксенов (политик)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей аксенов (политик), общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости.
Двухнедельная обсервация для прибывающих в Крым туристов вряд ли возобновится, заявил журналистам глава региона Сергей Аксенов
.
"Наверное, нет", - сказал он, отвечая на вопрос, возобновится ли практика помещения в обсерваторы прибывающих на полуостров туристов в случае ухудшения ситуации с коронавирусом
.
"Курортный сезон начался, и любые решения, связанные с откатом назад, имеются в виду решения по открытию бизнеса, повлекут еще большие худшие последствия", - пояснил Аксенов.
Он добавил, что в Крыму на случай всплеска заболеваемости зарезервировано 956 коек, сейчас заполнено менее 10%, система здравоохранения готова к принятию курортников. Аксенов также выразил надежду, что жаркая погода и солнце уменьшат активность вируса.
"Надо научиться выживать в тех условиях, бороться научиться с пандемией, коронавирус уже никуда не уйдет, это будет уже как ОРВИ, мы это все понимаем", - сказал Аксенов.
Крым начал принимать туристов из других регионов России с 1 июля, внутренний туризм для крымчан стартовал 15 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.