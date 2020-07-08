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В Патерсоне при стрельбе погибли четыре человека
Четыре человека погибли, трое госпитализированы с огнестрельными ранениями в результате стрельбы в американском городе Патерсон, штат Нью-Джерси, сообщает... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:59
2020-07-08T15:25
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РИА Новости
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нью-джерси, сша, в мире
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости.
Четыре человека погибли, трое госпитализированы с огнестрельными ранениями в результате стрельбы в американском городе Патерсон, штат Нью-Джерси
, сообщает телеканал NBC News
со ссылкой на мэра города Сайега Андре.
Ранее сообщалось о семи пострадавших.
Мэр Патерсона сообщил в интервью телеканалу, что два человека погибли на месте, еще двое скончались в больнице от полученных ранений.
Ранее телеканал WABC сообщил, что стрельба произошла во вторник после 23 часов по местному времени (6 утра мск). Неизвестные, открывшие стрельбу, скрылись с места происшествия на автомобиле. Мотив стрелков не известен. Прокуратура начала расследование инцидента.