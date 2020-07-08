В Патерсоне при стрельбе погибли четыре человека

Мэр Патерсона сообщил в интервью телеканалу, что два человека погибли на месте, еще двое скончались в больнице от полученных ранений.

Ранее телеканал WABC сообщил, что стрельба произошла во вторник после 23 часов по местному времени (6 утра мск). Неизвестные, открывшие стрельбу, скрылись с места происшествия на автомобиле. Мотив стрелков не известен. Прокуратура начала расследование инцидента.