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В Патерсоне при стрельбе погибли четыре человека
Четыре человека погибли, трое госпитализированы с огнестрельными ранениями в результате стрельбы в американском городе Патерсон, штат Нью-Джерси, сообщает... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:25
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нью-джерси, сша, в мире

В Патерсоне при стрельбе погибли четыре человека

14:59 08.07.2020 (обновлено: 15:25 08.07.2020)
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© AP Photo / Mel EvansПолиция города Патерсон штата Нью-Джерси
Полиция города Патерсон штата Нью-Джерси
© AP Photo / Mel Evans
Полиция города Патерсон штата Нью-Джерси. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли, трое госпитализированы с огнестрельными ранениями в результате стрельбы в американском городе Патерсон, штат Нью-Джерси, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на мэра города Сайега Андре.
Ранее сообщалось о семи пострадавших.
Мэр Патерсона сообщил в интервью телеканалу, что два человека погибли на месте, еще двое скончались в больнице от полученных ранений.
Ранее телеканал WABC сообщил, что стрельба произошла во вторник после 23 часов по местному времени (6 утра мск). Неизвестные, открывшие стрельбу, скрылись с места происшествия на автомобиле. Мотив стрелков не известен. Прокуратура начала расследование инцидента.
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