Президент Киргизии поблагодарил медработников за борьбу с COVID-19

БИШКЕК, 8 июл - РИА Новости. Президент Киргизии Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поблагодарил медработников за самоотверженный труд на фоне вспышки коронавируса и внебольничной пневмонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.

Как отметили в пресс-службе, киргизский лидер в среду посетил дневной стационар в Бишкеке , который открылся для приема граждан и оказания первичной медицинской помощи, где выразил благодарность медработникам за их труд.

"Я, как и все граждане нашей страны, верю в профессионализм и самоотверженность наших врачей. Несмотря на угрозу своему здоровью, вы продолжаете работать во благо здоровья своих соотечественников. В ваших глазах нет усталости и страха, вижу доброту и уверенность, желание помочь людям. И это меня вдохновляет. Уверен, что вместе мы справимся со всеми трудностями", - цитирует главу государства его пресс-служба.

В ходе разговора с врачами Жээнбеков пообещал, что в Бишкеке будет построена комплексная клиника, которая будет оказывать все медицинские услуги. "Есть инвесторы, которые заинтересованы вложить средства в строительство современной больницы на основе государственно-частного партнерства. Такие же современные больницы будут построены во всех областных центрах", - заявил президент.

По данным минздрава, общее число выявленных случаев коронавируса в Киргизии достигло 8486. Умерли 112 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 2983 пациента. Общее количество смертей от внебольничной пневмонии с начала пандемии достигло 268. В начале недели в столице Киргизии были развернуты четыре временных стационара для оказания помощи больным. В ближайшее время планируется развернуть еще пять.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.