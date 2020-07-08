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Президент Киргизии поблагодарил медработников за борьбу с COVID-19
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поблагодарил медработников за самоотверженный труд на фоне вспышки коронавируса и внебольничной пневмонии, сообщили РИА... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сооронбай жээнбеков
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коронавирус covid-19, сооронбай жээнбеков, коронавирусы, здоровье - общество, воз, бишкек, киргизия, в мире

Президент Киргизии поблагодарил медработников за борьбу с COVID-19

14:57 08.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Архивное фото
БИШКЕК, 8 июл - РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поблагодарил медработников за самоотверженный труд на фоне вспышки коронавируса и внебольничной пневмонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.
Как отметили в пресс-службе, киргизский лидер в среду посетил дневной стационар в Бишкеке, который открылся для приема граждан и оказания первичной медицинской помощи, где выразил благодарность медработникам за их труд.
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"Я, как и все граждане нашей страны, верю в профессионализм и самоотверженность наших врачей. Несмотря на угрозу своему здоровью, вы продолжаете работать во благо здоровья своих соотечественников. В ваших глазах нет усталости и страха, вижу доброту и уверенность, желание помочь людям. И это меня вдохновляет. Уверен, что вместе мы справимся со всеми трудностями", - цитирует главу государства его пресс-служба.
В ходе разговора с врачами Жээнбеков пообещал, что в Бишкеке будет построена комплексная клиника, которая будет оказывать все медицинские услуги. "Есть инвесторы, которые заинтересованы вложить средства в строительство современной больницы на основе государственно-частного партнерства. Такие же современные больницы будут построены во всех областных центрах", - заявил президент.
По данным минздрава, общее число выявленных случаев коронавируса в Киргизии достигло 8486. Умерли 112 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 2983 пациента. Общее количество смертей от внебольничной пневмонии с начала пандемии достигло 268. В начале недели в столице Киргизии были развернуты четыре временных стационара для оказания помощи больным. В ближайшее время планируется развернуть еще пять.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Сооронбай ЖээнбековКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗБишкекКиргизияВ мире
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