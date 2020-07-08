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Госдума поддержала проект о системе аттестации сотрудников в энергетике
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о сохранении системы аттестации сотрудников компаний в сфере... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:55
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госдума рф, общество

Госдума поддержала проект о системе аттестации сотрудников в энергетике

14:55 08.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о сохранении системы аттестации сотрудников компаний в сфере электроэнергетики.
В материалах к законопроекту поясняется, что в отношении работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений и в сферах электроэнергетики и теплоснабжения, какие-либо особенности регулирования труда Трудовым кодексом в настоящее время не предусмотрены. Соответственно, электроэнергетическая отрасль наряду с иными отраслями вынуждена будет перейти к новой форме подтверждения соответствия знаний, навыков и умений работников квалификационным требованиям, установленным профессиональными стандартами и иными нормативными правовыми актами, - независимой оценке квалификации (НОК).
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При этом авторы подчеркивают, что перспективы внедрения в электроэнергетической отрасли института НОК сопряжены со значительными рисками и проблемами в связи с повышенной сложностью и опасностью технологических процессов.
Законопроект направлен на сохранение в сфере электроэнергетики отраслевой системы работы с персоналом и ее совершенствование посредством исключения распространения на отношения по аттестации и в целом по проведению работы с персоналом таких организаций запрета на применение иного порядка проведения оценки квалификации работников, отличного от уже установленного порядка.
"В сфере электроэнергетики сложилась и десятки лет эффективно функционирует система работы с технологическим персоналом, учитывающая технологические особенности деятельности и обеспечивающая необходимую подготовку работников к выполнению возложенных на них трудовых функций с соблюдением требований промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, требований надежности и безопасности в сфере электроэнергетики, требований по охране труда", - отмечается в пояснительной записке.
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Подчёркивается также, что отраслевая система работы с технологическим персоналом базируется на принципе обязательности ее проведения как для работников, так и для организаций-работодателей. "Отказ от обязательности реализации организациями электроэнергетики и их работниками соответствующих мероприятий по подготовке, поддержанию и оценке квалификации и передача указанного вопроса на добровольное усмотрение работников и работодателей, что фактически лежит в основе НОК, недопустимы", - говорится в материалах.
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