Госдума поддержала проект о системе аттестации сотрудников в энергетике

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о сохранении системы аттестации сотрудников компаний в сфере электроэнергетики.

В материалах к законопроекту поясняется, что в отношении работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений и в сферах электроэнергетики и теплоснабжения, какие-либо особенности регулирования труда Трудовым кодексом в настоящее время не предусмотрены. Соответственно, электроэнергетическая отрасль наряду с иными отраслями вынуждена будет перейти к новой форме подтверждения соответствия знаний, навыков и умений работников квалификационным требованиям, установленным профессиональными стандартами и иными нормативными правовыми актами, - независимой оценке квалификации (НОК).

При этом авторы подчеркивают, что перспективы внедрения в электроэнергетической отрасли института НОК сопряжены со значительными рисками и проблемами в связи с повышенной сложностью и опасностью технологических процессов.

Законопроект направлен на сохранение в сфере электроэнергетики отраслевой системы работы с персоналом и ее совершенствование посредством исключения распространения на отношения по аттестации и в целом по проведению работы с персоналом таких организаций запрета на применение иного порядка проведения оценки квалификации работников, отличного от уже установленного порядка.

"В сфере электроэнергетики сложилась и десятки лет эффективно функционирует система работы с технологическим персоналом, учитывающая технологические особенности деятельности и обеспечивающая необходимую подготовку работников к выполнению возложенных на них трудовых функций с соблюдением требований промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, требований надежности и безопасности в сфере электроэнергетики, требований по охране труда", - отмечается в пояснительной записке.