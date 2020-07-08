Мишустин оценил значение концепции лучшего будущего труда

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия придает особое значение выполнению концепции лучшего будущего труда на основе принятой в прошлом году декларации Международной организации труда (МОТ), заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Россия придает особое значение выполнению концепции лучшего будущего труда на основе принятой в прошлом году декларации МОТ. Ее ориентиры формируют эффективную стратегию преодоления последствий пандемии путем улучшения условий труда, внедрения инновационных технологий, формализации трудовых отношений и стимулирования создания рабочих мест", - сказал Мишустин в своем видеообращении в ходе проведения Дня мировых лидеров в рамках глобального саммита Международной организации труда по влиянию пандемии коронавируса на сферу труда.
Он добавил, что в центре усилий должен находиться человек.