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Мишустин оценил значение концепции лучшего будущего труда
Россия придает особое значение выполнению концепции лучшего будущего труда на основе принятой в прошлом году декларации Международной организации труда (МОТ),... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:54
михаил мишустин
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
михаил мишустин, общество

Мишустин оценил значение концепции лучшего будущего труда

14:54 08.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия придает особое значение выполнению концепции лучшего будущего труда на основе принятой в прошлом году декларации Международной организации труда (МОТ), заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Россия придает особое значение выполнению концепции лучшего будущего труда на основе принятой в прошлом году декларации МОТ. Ее ориентиры формируют эффективную стратегию преодоления последствий пандемии путем улучшения условий труда, внедрения инновационных технологий, формализации трудовых отношений и стимулирования создания рабочих мест", - сказал Мишустин в своем видеообращении в ходе проведения Дня мировых лидеров в рамках глобального саммита Международной организации труда по влиянию пандемии коронавируса на сферу труда.
Он добавил, что в центре усилий должен находиться человек.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
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