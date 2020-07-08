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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200708/1574060763.html
В Приднестровье число жертв COVID-19 выросло до 49
Священнослужитель Свято-Вознесенского Ново-Нямецкого монастыря скончался от коронавируса в Слободзейском инфекционном госпитале, общее число жертв коронавируса... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
приднестровская молдавская республика
румыния
молдавия
ссср
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, приднестровская молдавская республика, румыния, молдавия, ссср, в мире

В Приднестровье число жертв COVID-19 выросло до 49

14:53 08.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВ лаборатории
В лаборатории
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В лаборатории. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Священнослужитель Свято-Вознесенского Ново-Нямецкого монастыря скончался от коронавируса в Слободзейском инфекционном госпитале, общее число жертв коронавируса в непризнанной Приднестровской Молдавской республике достигло 49, сообщил в среду оперштаб ПМР.
Священнослужитель в возрасте 66 лет был госпитализирован в лечебное учреждение 4 июля. У него был лабораторно подтверждён коронавирус. "Спустя несколько дней состояние пациента резко ухудшилось. Обострились хронические заболевания сердца, лёгких и почек. Развилась острая сердечная недостаточность. Седьмого июля больного перевели в отделение интенсивной терапии. Не смотря на усилия врачей, спасти его не удалось", - говорится в сообщении.
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По данным оперштаба Приднестровья, всего с начала пандемии коронавирус лабораторно подтвержден у 1271 приднестровца, 49 человек скончались, 1063 выздоровели.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Приднестровская Молдавская РеспубликаРумынияМолдавияСССРВ мире
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