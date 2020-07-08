В Приднестровье число жертв COVID-19 выросло до 49

ТИРАСПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Священнослужитель Свято-Вознесенского Ново-Нямецкого монастыря скончался от коронавируса в Слободзейском инфекционном госпитале, общее число жертв коронавируса в непризнанной Приднестровской Молдавской республике достигло 49, сообщил в среду оперштаб ПМР.
Священнослужитель в возрасте 66 лет был госпитализирован в лечебное учреждение 4 июля. У него был лабораторно подтверждён коронавирус. "Спустя несколько дней состояние пациента резко ухудшилось. Обострились хронические заболевания сердца, лёгких и почек. Развилась острая сердечная недостаточность. Седьмого июля больного перевели в отделение интенсивной терапии. Не смотря на усилия врачей, спасти его не удалось", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба Приднестровья, всего с начала пандемии коронавирус лабораторно подтвержден у 1271 приднестровца, 49 человек скончались, 1063 выздоровели.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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