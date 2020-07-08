В Приднестровье число жертв COVID-19 выросло до 49

Священнослужитель в возрасте 66 лет был госпитализирован в лечебное учреждение 4 июля. У него был лабораторно подтверждён коронавирус. "Спустя несколько дней состояние пациента резко ухудшилось. Обострились хронические заболевания сердца, лёгких и почек. Развилась острая сердечная недостаточность. Седьмого июля больного перевели в отделение интенсивной терапии. Не смотря на усилия врачей, спасти его не удалось", - говорится в сообщении.