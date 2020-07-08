Мишустин увидел угрозу достижениям по сокращению бедности в России

"Мы все сталкиваемся с вызовами пандемии новой коронавирусной инфекции, затрагивающей различные стороны общественной жизни. Серьезные негативные последствия испытывает на себе сфера труда. Под угрозой оказались наработанные за предыдущие десятилетия достижения в области сокращения бедности и обеспечения занятости нашего населения", - сказал Мишустин в своем видеообращении в ходе проведения Дня мировых лидеров в рамках глобального саммита Международной организации труда по влиянию пандемии коронавируса на сферу труда.