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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200708/1574060717.html
Мишустин увидел угрозу достижениям по сокращению бедности в России
Из-за коронавируса под угрозой оказались достижения в борьбе с бедностью, наработанные за десятилетия, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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https://ria.ru/20200707/1574003089.html
Очень хочется узнать что такое "достижения в борьбе с бедностью, наработанные за десятилетия", оказавшиеся под угрозой.
141
А вообще можно вспомнить принятую десять лет назад программу Россия 2020 и спросить с власти о выполнении. Зарплаты как в Германии))
128
70
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Мишустин: "Негативные последствия испытывает на себе сфера труда"
"Мы все сталкиваемся с вызовами пандемии новой коронавирусной инфекции, затрагивающей различные стороны общественной жизни. Серьезные негативные последствия испытывает на себе сфера труда. Под угрозой оказались наработанные за предыдущие десятилетия достижения в области сокращения бедности и обеспечения занятости нашего населения", - сказал Мишустин в своем видеообращении в ходе проведения Дня мировых лидеров в рамках глобального саммита Международной организации труда по влиянию пандемии коронавируса на сферу труда.
2020-07-08T14:51
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, общество

Мишустин увидел угрозу достижениям по сокращению бедности в России

14:51 08.07.2020 (обновлено: 16:44 08.07.2020)
23957
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Из-за коронавируса под угрозой оказались достижения в борьбе с бедностью, наработанные за десятилетия, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Мы все сталкиваемся с вызовами пандемии новой коронавирусной инфекции, затрагивающей различные стороны общественной жизни. Серьезные негативные последствия испытывает на себе сфера труда. Под угрозой оказались наработанные за предыдущие десятилетия достижения в области сокращения бедности и обеспечения занятости нашего населения", - сказал Мишустин в своем видеообращении в ходе проведения Дня мировых лидеров в рамках глобального саммита Международной организации труда по влиянию пандемии коронавируса на сферу труда.
Мишустин выразил уверенность, что "вызовы коронавируса требуют совместного убедительного ответа".
"Это позволит восстановить рабочие места, гарантировать социальную защиту и определить вектор развития рынка труда", - заключил Мишустин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
7 июля, 13:14
Песков назвал ликвидацию бедности приоритетом для властей
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинОбщество
Популярные комментарии
Очень хочется узнать что такое "достижения в борьбе с бедностью, наработанные за десятилетия", оказавшиеся под угрозой.
8 июля, 16:01
Валерий Буланкин
1082011002
А вообще можно вспомнить принятую десять лет назад программу Россия 2020 и спросить с власти о выполнении. Зарплаты как в Германии))
8 июля, 15:43
Будущее Страны
10491905
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