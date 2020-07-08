https://ria.ru/20200708/1574060717.html
Мишустин увидел угрозу достижениям по сокращению бедности в России
Из-за коронавируса под угрозой оказались достижения в борьбе с бедностью, наработанные за десятилетия, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:51
2020-07-08T16:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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https://ria.ru/20200707/1574003089.html
Валерий Буланкин
Очень хочется узнать что такое "достижения в борьбе с бедностью, наработанные за десятилетия", оказавшиеся под угрозой.
141
Будущее Страны
А вообще можно вспомнить принятую десять лет назад программу Россия 2020 и спросить с власти о выполнении. Зарплаты как в Германии))
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Мишустин: "Негативные последствия испытывает на себе сфера труда"
"Мы все сталкиваемся с вызовами пандемии новой коронавирусной инфекции, затрагивающей различные стороны общественной жизни. Серьезные негативные последствия испытывает на себе сфера труда. Под угрозой оказались наработанные за предыдущие десятилетия достижения в области сокращения бедности и обеспечения занятости нашего населения", - сказал Мишустин в своем видеообращении в ходе проведения Дня мировых лидеров в рамках глобального саммита Международной организации труда по влиянию пандемии коронавируса на сферу труда.
2020-07-08T14:51
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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