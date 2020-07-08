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Мишустин призвал сохранять открытый характер мировой экономики
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал сохранять открытый характер мировой экономики и отказаться от односторонних протекционистских мер. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:49
михаил мишустин
владимир путин
экономика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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михаил мишустин, владимир путин, экономика

Мишустин призвал сохранять открытый характер мировой экономики

14:49 08.07.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал сохранять открытый характер мировой экономики и отказаться от односторонних протекционистских мер.
В видеообращении в ходе проведения Дня мировых лидеров в рамках глобального саммита Международной организации труда по влиянию пандемии коронавируса на сферу труда он напомнил, что на саммите лидеров Группы двадцати президент РФ Владимир Путин обозначил борьбу с безработицей в период пандемии в качестве ключевого приоритета.
"Совместные усилия на этом важнейшем направлении требуют открытого характера мировой экономики, отказа от односторонних ограничительных и протекционистских мер, широкого применения цифровых технологий и гибкого использования возможностей трудовой миграции", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
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Михаил МишустинВладимир ПутинЭкономика
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