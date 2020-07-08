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Мишустин оценил меры по снижению влияния пандемии на трудовых мигрантов
В России приняты эффективные меры по снижению влияния пандемии на трудовых мигрантов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:48
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
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Мишустин оценил меры по снижению влияния пандемии на трудовых мигрантов

14:48 08.07.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В России приняты эффективные меры по снижению влияния пандемии на трудовых мигрантов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В тесном контакте с партнерами по Евразийскому экономическому союзу и Содружеству независимых государств приняты эффективные меры по снижению влияния пандемии на находящихся в России трудовых мигрантов", - сказал Мишустин в видеообращении в ходе проведения Дня мировых лидеров в рамках глобального саммита Международной организации труда по влиянию пандемии коронавируса на сферу труда.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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