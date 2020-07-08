Мясников развеял популярные мифы о здоровом образе жизни

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Врач и телеведущий Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала " Россия 1 " развеял популярные мифы, связанные с ведением здорового образа жизни.

По словам медика, слухи о категорическом вреде мяса преувеличены. Мясников напомнил, что в ноябре прошлого года ученые пришли к выводу, что этот продукт не вредит сердечно-сосудистой системе. К тому же мясо — бесценный источник многих витаминов и микроэлементов. Однако, по словам Мясникова, оно все же является фактором риска развития рака кишечника.

"Я всегда говорил: три раза в неделю кусок мяса есть можно и нужно", — сказал он.

Также врач отметил, что необязательно каждый день проходить по десять тысяч шагов. Он предложил заменить ходьбу на плавание или бег.