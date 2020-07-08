https://ria.ru/20200708/1574060405.html
Мясников развеял популярные мифы о здоровом образе жизни
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" развеял популярные мифы, связанные с ведением здорового образа жизни. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:46
2020-07-08T15:07
александр мясников (врач)
россия
здоровье - общество
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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александр мясников (врач), россия, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
в эфире телеканала "Россия 1
" развеял популярные мифы, связанные с ведением здорового образа жизни.
По словам медика, слухи о категорическом вреде мяса преувеличены. Мясников напомнил, что в ноябре прошлого года ученые пришли к выводу, что этот продукт не вредит сердечно-сосудистой системе. К тому же мясо — бесценный источник многих витаминов и микроэлементов. Однако, по словам Мясникова, оно все же является фактором риска развития рака кишечника.
"Я всегда говорил: три раза в неделю кусок мяса есть можно и нужно", — сказал он.
Также врач отметил, что необязательно каждый день проходить по десять тысяч шагов. Он предложил заменить ходьбу на плавание или бег.
"Главное — двигайтесь", — призвал специалист, подчеркнув, что отсутствие физической нагрузки может вызывать не только сердечные заболевания. Мясников напомнил, что десять процентов всех онкологических заболеваний возникают "оттого, что мы не двигаемся".