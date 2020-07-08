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Жителей Сочи предупредили о сильном дожде с грозой и ветром
Власти Сочи предупреждают жителей и туристов о сильных дождях с грозами, ветром и опасности подъема воды в реках, сообщает мэрия. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:45
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сочи, общество

Жителей Сочи предупредили о сильном дожде с грозой и ветром

14:45 08.07.2020
212
© РИА Новости / Илья ПиталевСочи
Сочи
© РИА Новости / Илья Питалев
Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 8 июл - РИА Новости. Власти Сочи предупреждают жителей и туристов о сильных дождях с грозами, ветром и опасности подъема воды в реках, сообщает мэрия.
В среду на курорте испортилась погода: небо затянуло темными тучами, утром в нескольких районах прошли дожди. Несмотря на то, что уже через несколько часов выглянуло солнце и снова стало жарко, жителей и туристов предупреждают о непогоде.
"В течение суток с вечера 8 июля на территории курорта ожидается дождь, местами сильный, а также гроза и усиление ветра. Местами порывы могут достигать 15 метров в секунду. Возможен подъем уровня воды в реках и активизация экзогенных процессов", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют воздержаться от отдыха у воды и выхода в море.
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